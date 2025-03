Exclusivo «A Protegida»: Mónica e José Diogo têm relações sexuais?

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) arrasta José Diogo (Pedro Sousa) para o restaurante. Ele está quase desmaiado. Mónica senta João Diogo numa cadeira e serve-lhe mais bebidas. Ele diz que já não quer mais, mas Mónica diz que a noite está a ser ótima e que têm de aproveitar. Ela coloca-lhe um comprimido na boca, para o deixar ainda mais K.O. Mónica começa a despir-se e despe-o a ele.

José Diogo está muito confuso e chama por Mariana (Matilde Reymão). Mónica corrige-o e diz-lhe que o seu nome é Mónica.

Mónica está deitada sobre o peito de José Diogo e diz que vai recordar este momento para sempre. Ele continua sem reação. Ela está convencida de que quando ele perceber que também sente o mesmo, vão repetir muitas vezes. Mónica beija-o. Vemos uma câmara de vigilância a filmar.

José Diogo acorda estremunhado e fica em pânico ao perceber que dormiu no restaurante com Mónica. Ela acorda lentamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo e diz que fizeram sexo. João Diogo não se lembra de nada, mas Mónica assegura que foi muito bom e que foi ele que deu o primeiro passo. João Diogo vai embora furioso.