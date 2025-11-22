A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Mónica faz um aviso a Hector

  • Hoje às 14:21
Exclusivo «A Protegida»: Mónica faz um aviso a Hector - TVI
Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) e Aruna (Noua Wong) cruzam-se e olham-se com curiosidade e constrangimento. Gonçalo diz que já vai embora amanhã e repara na aliança de Aruna. Ela conta que casou com Virgílio (Diogo Morgado). Catarina aparece, mal-encarada e diz que vai precisar da sala. Aruna ainda não a conhecia e fica mal impressionada. 

Óscar (Joaquim Horta) chama Gonçalo para a sua mesa. Este olha em volta indeciso, mas acaba por se dirigir para lá. Diz que assim é menos uma despedida para amanhã. Óscar fica surpreendido por Gonçalo ir embora já amanhã e ele diz que não tem nada que o prenda ali. Mónica (Catarina Nifo) aparece e pergunta se ela não conta. Abraçam-se emocionados. 

Mónica e Gonçalo ficaram mesmo felizes com o reencontro. Gonçalo tenta saber mais sobre a vida de Mónica, mas ela não entra em muitos pormenores. Diz apenas que está com alguém e que está tudo bem. Gonçalo fica desconfiado.

Anita (Marina Mota) conta a Mónica que os pais dela estiveram ali e que Gonçalo foi muito frio com eles. Mónica diz que não é para menos, depois do que eles fizeram. Mónica pergunta por Hector (Christian Escuredo) e Anita conta-lhe que mora no palacete com Mariana (Matilde Reymão) e praticamente adotou Carlota. Mónica fica em choque com esta informação, embora tente disfarçar.

Hector vai abrir a porta e fica surpreendido por ver Mónica. Olham-se durante algum tempo, pois têm um passado. Hector pergunta-lhe o que está a fazer ali e Mónica acha graça, já que podia fazer-lhe a mesma pergunta. Mónica pergunta por Mariana. Ela aparece e pergunta a Mónica o que está a fazer ali. Entre olham-setodos, tensos.

Mónica diz que Mariana foi rápida a esquecer JD e pergunta se estão mesmo juntos. Mariana anseia por notícias de JD e nem responde à pergunta, pois quer saber se Mónica tem novidades de José Diogo (Pedro Sousa), mas ela diz que vinha perguntar o mesmo. Carlota chama papá a Hector e Mónica fica impactada. Mónica vai embora, mas Hector vai atrás dela.

Hector pergunta a Mónica o que foi ali fazer e se não tem saudades deles. Mónica diz que não tem saudades nenhumas de ser a substituta de Mariana e tem a certeza que é melhor do que ela. Mónica diz que um dia Hector ainda lhe vai ligar, a dizer isso mesmo. Hector fica a tentar dar sentido a tudo.

