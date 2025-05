Exclusivo «A Protegida»: Mónica torna-se numa empresária de sucesso?

Em «A Fazenda», Gonçalo (João Bettencourt) traz o almoço e pergunta a Mónica (Catarina Nifo) se não tem saudades de sair de casa. Mónica diz que ganha muito mais dinheiro assim e quer ajudar José Diogo (Pedro Sousa) a sair da prisão. Mónica diz que também têm de arranjar um psiquiatra para Clarice (Fernanda Serrano) e Gonçalo fica preocupado.

Mónica está a fazer uma venda, mas a cliente tem muita urgência e pede-lhe para fazer a entrega ainda hoje. Mónica pergunta-lhe onde está e fica ensimesmada quando sabe que está na casa Cipreste e Alecrim. Ficamos na expectativa do que fará Mónica.

Mónica entrega a encomenda à cliente e ela fica-lhe muito agradecida. Mónica pede-lhe que a recomende às amigas e olha em volta à procura de Hector (Christian Escuredo).

Mónica cruza-se com Sofia e ficam genuinamente felizes por se reencontrarem. Mónica pergunta se continuam com os jogos ilegais, mas Sofia (Catarina Rebelo) diz que não. Sofia conta que Hector anda muito desanimado depois dela e Mariana (Matilde Reymão) terem ido embora.

Mónica finge que vai embora, mas vai para o gabinete de Hector. Sofia vê e sorri.

Hector observa um painel que construiu com pistas sobre o desaparecimento de Mariana, mas ainda não chegou a nenhuma conclusão. Batem à porta e ele julga que é Sofia. Fica surpreendido ao ver Mónica.

Ela diz que veio a trabalho e que agora é uma empresária de sucesso. Hector faz um esforço para não olhar muito para ela. Mónica observa o painel. Mónica fica com ciúmes por Hector estar tão empenhado em encontrar Mariana. Mónica diz-lhe que Mariana deve estar morta e Hector fica irritado. Ele agarra-a e ambos ficam inquietos com o toque, mas não assumem. Hector diz que se JD tiver feito mal a Mariana, acaba com ele. Mónica diz que aquilo é só garganta.

Recorde-se que Hector e Mónica eram muito próximos: