Exclusivo «A Protegida»: No dia do casamento de Mariana, Benedita revela que vai morrer?

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) vai ter com José Diogo (Pedro Sousa) e beija-o. JD conta que Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar (Joaquim Horta) chegaram juntos e Mariana fica muito feliz. JD relembra-a de que namoram às escondidas, mas Mariana está a ter dificuldade em conter-se. Benedita (Maria do Céu Guerra) aparece e fica feliz por vê-los juntos. Benedita diz que está a morrer e gostava de os ver casar. Mariana fica preocupada com a avó.

JD diz que Benedita não lhes pode dizer que está a morrer e esperar que eles não reajam. Benedita afirma que já viveu muito e não é eterna. Só quer garantir que a sua filha, neta e bisneta ficam bem. Benedita recorda que JD prometeu casar com Mariana e gostava muito de assistir a isso.

Mariana entra com Benedita e surpreende-se ao ver a estufa decorada de forma romântica. Depois vê que JD com Carlota ao colo, acompanhado por um conservador. Mariana pergunta o que é aquilo e JD diz-lhe que é o casamento deles. Mariana está incrédula. Benedita pede-lhe para lhe fazer a vontade. Mariana emociona-se. Mariana tenta controlar as lágrimas, entre a emoção e a surpresa. Mariana não acredita que JD cedeu à pressão de Benedita. Ele confessa que sempre quis casar com ela e não foi difícil convencê-lo. JD diz que a única certeza que tem, é que quer ficar com ela para sempre. Mariana sorri e embarca na aventura.

JD embala Carlota no carrinho, enquanto fala com ela e lhe diz que a mãe foi trocar de roupa. JD diz que um dia, Carlota pode contar aos filhos, que esteve no casamento dos pais. Laura aparece e fica assoberbada com o que vê. Laura quer saber o que se passa ali.

