Exclusivo «A Protegida»: Num ato de proteção, Anita mata Manuel

Em «A Protegida», Manuel (Duarte Gomes) agarra Sofia (Catarina Rebelo) e começa a beijá-la à força. Ela diz-lhe para parar porque tem de ir ter com Anita (Marina Mota). Manuel já não pode ouvir falar em Anita e diz que ela bem podia desaparecer e se for preciso dá uma ajudinha. Sofia fica chocada. Sofia está incrédula com a crueldade de Manuel e diz que já não o conhece. Sofia já não sabe porque é que se apaixonou por ele e porque é que ainda têm uma relação. Sofia decide terminar a relação e Manuel fica a tentar processar tudo com uma expressão de ódio.

Anita vem à procura de Sofia e fica preocupada ao ouvir um som que parece de uma agressão.

Anita entra no quarto de Sofia e encontra Manuel a bater-lhe. Anita intervém, mas Manuel não faz caso e ainda goza por ela estar demente. Anita aproveita-se disso e finge mais um episódio de demência. Pergunta a Sofia porque está deitada e sai do quarto. Manuel continua a abaná-la e a ameaçá-la. Anita entra no gabinete de Hector (Christian Escuredo) e olha para o cofre. Hesita, mas acaba por abri-lo. Sofia mal se aguenta em pé. Manuel diz-lhe para fazer a mala para irem embora dali. Sofia recusa e afirma que Manuel não a ama. Ele diz que é por a amar que a quer levar dali. Manuel arrasta Sofia pelo corredor. Ela tenta resistir, mas está com pouca força. Manuel arrasta Sofia para o exterior. Ela tenta resistir, mas só chora. Ouve-se um tiro e vemos uma mancha de sangue aparecer na camisola de Manuel. Ele pede ajuda e cai. Sofia afasta-se dele e olha-o em choque. Sofia e Anita olham em choque para o corpo de Manuel. Anita finge demência e que não sabe o que aconteceu. Sofia ampara-a e diz-lhe que está tudo bem. Apesar de tudo Sofia está aliviada.

Ficam todos assustados com o tiro. Hector manda todos saírem pelas traseiras enquanto vai ver o que se passa. Hector fica em choque ao ver o corpo de Manuel no chão e a sua arma caída por ali. Anita continua a fingir demência e pergunta repetidamente se fechou a porta. Hector pergunta o que se passou, presumindo que foi um acidente. Sofia diz que Manuel lhe bateu e queria levá-la. Anita apareceu e disparou. Hector fica a pensar no que fazer.

Relembre-se que Anita tem tentado proteger Sofia ao máximo: