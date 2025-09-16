A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher

  • Hoje às 09:25
Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher
Em «A Protegida», Hélder faz muitas perguntas sobre as vendas de Mónica (Catarina Nifo) e Gina (Paula Neves) percebe o seu interesse nela. Gina fecha o ginásio.

Nuno (Tiago Teotónio Pereira) vem do balneário e pergunta se pode ir jantar lá a casa. Gina diz que aquilo não é um hotel e Nuno diz que quer voltar para casa. Gina fica eufórica, mas Nuno diz que tem de lhe contar uma coisa primeiro e revela que se envolveu com uma mulher, enquanto estavam separados. Nuno diz que o que aconteceu não significou nada, mas não se sentia bem em voltar para Gina, sem lhe contar o que se passou. Gina está muito desapontada e não é capaz de dizer nada. Pede a Nuno para fechar o ginásio e vai embora.

De relembrar que Gina tem feito de tudo para reconquistar o marido:

