Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher

Em «A Protegida», Hélder faz muitas perguntas sobre as vendas de Mónica (Catarina Nifo) e Gina (Paula Neves) percebe o seu interesse nela. Gina fecha o ginásio.
Nuno (Tiago Teotónio Pereira) vem do balneário e pergunta se pode ir jantar lá a casa. Gina diz que aquilo não é um hotel e Nuno diz que quer voltar para casa. Gina fica eufórica, mas Nuno diz que tem de lhe contar uma coisa primeiro e revela que se envolveu com uma mulher, enquanto estavam separados. Nuno diz que o que aconteceu não significou nada, mas não se sentia bem em voltar para Gina, sem lhe contar o que se passou. Gina está muito desapontada e não é capaz de dizer nada. Pede a Nuno para fechar o ginásio e vai embora.
De relembrar que Gina tem feito de tudo para reconquistar o marido: