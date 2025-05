Exclusivo «A Protegida»: O frente-a-frente das três mulheres da vida de Jorge

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) acorda e vê as horas. Vê que não tem resposta de Jorge e levanta-se determinada a fazer alguma coisa para ajudar José Diogo (Pedro Sousa).

Laura (Alexandra Lencastre) conversa com Teresa (Sandra Faleiro) sobre o restaurante e o estado da mãe. Laura vê Clarice e vai falar com ela. Clarice diz que está bem no novo emprego e soube do acidente de Mariana (Matilde Reymão). Clarice não perde a oportunidade de defender JD e diz que é um disparate ele estar preso. Teresa sabe de tudo e tenta acalmar os ânimos. Jorge vê Laura e Clarice a conversarem e fica em pânico. Laura apresenta Jorge a Teresa e ela faz um esforço enorme para não se denunciar. Clarice diz que veio experimentar o restaurante. Laura espera que Clarice mude de discurso quanto ao que aconteceu a Mariana. Clarice diz a Jorge que esteve a muito pouco de contar a Laura que mandou prender o filho deles. Jorge fica muito irritado.

Clarice convida Jorge para se sentar, para falarem sobre o filho e exige que ele faça alguma coisa parar tirar JD da prisão. Jorge diz que não pode fazer nada e recusa-se a sentar-se com ela. Clarice fica despeitada e pergunta qual é o prato mais caro. Clarice comeu tudo o que quis e ainda vai levar uma sobremesa para casa. Clarice pede à empregada para pôr na conta de Jorge, mas ela diz que Jorge não lhe disse nada. Clarice diz-lhe para lhe ligar e o informar. Clarice fica perplexa por Jorge se ter recusado a pagar-lhe o almoço. A empregada pergunta-lhe se vai pagar com cartão ou com dinheiro.

