Exclusivo «A Protegida»: O plano maquiavélico de Isabel para fazer a folha a Virgílio está em marcha

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) está a dar uma festa no seu estúdio e brinca com a mulher que conheceu no restaurante. Isabel (Sara Barradas) chega e junta-se a eles. Dá a entender que trouxe droga para animar a festa e Virgílio fica tenso.

Isabel e a mulher que Virgílio trouxe para a festa estão muito cúmplices e ele começa a não achar piada. Elas dançam juntas e de forma sensual. Virgílio passa-se e caba com a festa. Virgílio manda todos embora e Isabel leva a mulher dali.

Virgílio olha para a droga e parece que vai ceder, mas depois vira a mesa.

Virgílio entra no seu gabinete e encontra Isabel à sua espera. Ela pergunta-lhe o que foi aquilo ontem e ele diz que é contra as drogas e que isso os pode prejudicar. Isabel acha que ele está a exagerar. Virgílio pergunta por Ana, mas Isabel não responde.

Recorde-se Isabel está a mando de alguém: