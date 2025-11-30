A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Óscar e Isabel resgatam JD e escondem-no de Mariana

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:09
Exclusivo «A Protegida»: Óscar e Isabel resgatam JD e escondem-no de Mariana - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) mostra a Óscar (Joaquim Horta), uma reportagem sobre os hambúrgueres atrelados e diz-lhe para ver a foto do dono da roulotte. Óscar reconhece imediatamente José Diogo (Pedro Sousa), mas ambos concordam que aquilo não faz sentido, pois se não queria ser encontrado, porque daria a entrevista. Isabel e Óscar querem ir já para lá. 

Isabel e Óscar passeiam na praia onde a roulotte está estacionada. A roulotte está fechada e acham que já não vai abrir. Isabel decide voltar amanhã, quando Óscar vê JD a sair do mar. Chamam-no e correm para ele, mas JD não atende pelo nome.

Eles dizem-lhe que são seus tios e JD fica muito confuso. Óscar e Isabel mostram o turismo rural a JD e perguntam-lhe se não se lembra de nada. JD olha para tudo como se fosse a primeira vez e diz que não se lembra de nada. 

Óscar mostra uma foto de Teresa (Sandra Faleiro) a JD, mas ele não se lembra dela e quer ir embora, pois começa a achar que foi má ideia ter vindo com eles. Óscar mostra-lhe uma foto do casamento e aquilo mexe mais com ele, mas começa a ficar assoberbado com tudo e não quer ver, nem ouvir mais nada. JD tenta assimilar tudo o que Óscar e Isabel lhe dizem e não percebe porque não o procuraram antes. Eles dizem que procuraram e a mulher dele também.

JD fala no acidente que teve a surfar e da namorada. Óscar e Isabel ficam apreensivos. Eles perguntam-lhe se foi ao médico e JD diz que sim, mas não se lembra bem desse período. Óscar e Isabel já perceberam que não vale a pena bombardearem JD com informação, já que isso só o está a deixar mais nervoso.

Óscar quer ligar a Mariana (Matilde Reymão), pois acha que JD pode lembrar-se dela. Isabel preferia esperar até amanhã, mas Óscar já está a ligar. Óscar vai para dizer a Mariana que precisam de falar sobre JD, mas nisto ele aparece, transtornado e Óscar interrompe a conversa com Mariana, para dar atenção ao sobrinho. Mariana chama por Óscar e JD ouve a voz dela. JD pergunta quem é e Mariana reconhece imediatamente a voz de JD. Mariana insiste em saber se era JD. Óscar não sabe o que dizer e desliga a chamada.

Mariana liga de novo e sai a correr. Mariana continua a ligar. Isabel diz a Óscar que agora tem de atender e dizer qualquer coisa. Óscar pede desculpa por ter ligado. Mariana pergunta-lhe se era JD, mas Óscar diz-lhe que não, porque já percebeu que JD não aguenta mais emoções por hoje. Isabel diz que é melhor irem dormir e que se avizinham tempos conturbados.

JD tenta dormir, mas os seus pensamentos não o permitem. Lembra-se do que Mónica (Catarina Nifo) lhe contou sobre o acidente e do sonho que teve com Mariana e a bebé. Fica confuso e angustiado. Recebe uma chamada de Mónica, mas não atende a chamada e levanta-se.

Mariana vai ter com Óscar e pergunta-lhe o que queria. Óscar fica atrapalhado. Mariana volta a perguntar se era JD e Isabel intervém. Isabel diz que não teriam nenhum motivo para esconder JD dela e que Óscar só lhe ligou, porque estava com saudades de Carlota. Mariana fica pouco convencida. Isabel encaminha Mariana para a saída e explica que tiveram receio de lhe ligar, por causa da relação de Laura e Óscar. Mariana diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O funcionário acompanha JD ao bar, mas ele não consegue ver Mariana, nem Mariana o vê a ele.

 Mariana está quase a sair, mas para à porta, à procura das chaves do carro. JD vê-a de costas e tem intenção de ir ter com ela, mas Isabel pergunta-lhe se não ia descansar. JD pergunta a Isabel quem era aquela mulher loira, mas Isabel finge que não viu.

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Anita dá uma lição a Laura

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

A Protegida
sex, 28 nov

Vem aí em «A Protegida»: Jorge 'dá uma grande facada' a Virgílio

A Protegida
sex, 28 nov

A Protegida: Cheios de dinheiro, Clarice e Jorge vão morar para casa sem água e sem luz

A Protegida
qui, 27 nov

A Protegida: Gina descarta-se das responsabilidades

A Protegida
qui, 27 nov

A Protegida: Depois de ouvir as verdades, Hector expulsa a própria mãe

A Protegida
qui, 27 nov
Mais A Protegida

Mais Vistos

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
qua, 26 nov
1

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
2

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Terra Forte
dom, 23 nov
3

Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa

seg, 24 nov
4

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima são apanhados em momento crucial?

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

Terra Forte
qua, 22 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

sex, 28 nov

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

A Protegida
sex, 28 nov

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

qui, 27 nov

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
qui, 27 nov

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

qui, 27 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Terra Forte
sex, 28 nov
FORA DO ECRÃ

Quase com 50 anos, um dos homens mais cobiçados dos anos 2000 deslumbra fãs com corpo escultural

Hoje

Nic Von Rupp, noivo de Matilde Reymão, vive aventura radical e deixa fãs em choque

Ontem

«Pela primeira vez!»: Marta Melro mostra transformação inesperada da filha

Ontem

“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer

sex, 28 nov

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
qui, 27 nov

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

qui, 27 nov
Mais Fora do Ecrã