Exclusivo «A Protegida»: Óscar e Isabel resgatam JD e escondem-no de Mariana

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) mostra a Óscar (Joaquim Horta), uma reportagem sobre os hambúrgueres atrelados e diz-lhe para ver a foto do dono da roulotte. Óscar reconhece imediatamente José Diogo (Pedro Sousa), mas ambos concordam que aquilo não faz sentido, pois se não queria ser encontrado, porque daria a entrevista. Isabel e Óscar querem ir já para lá.
Isabel e Óscar passeiam na praia onde a roulotte está estacionada. A roulotte está fechada e acham que já não vai abrir. Isabel decide voltar amanhã, quando Óscar vê JD a sair do mar. Chamam-no e correm para ele, mas JD não atende pelo nome.
Eles dizem-lhe que são seus tios e JD fica muito confuso. Óscar e Isabel mostram o turismo rural a JD e perguntam-lhe se não se lembra de nada. JD olha para tudo como se fosse a primeira vez e diz que não se lembra de nada.
Óscar mostra uma foto de Teresa (Sandra Faleiro) a JD, mas ele não se lembra dela e quer ir embora, pois começa a achar que foi má ideia ter vindo com eles. Óscar mostra-lhe uma foto do casamento e aquilo mexe mais com ele, mas começa a ficar assoberbado com tudo e não quer ver, nem ouvir mais nada. JD tenta assimilar tudo o que Óscar e Isabel lhe dizem e não percebe porque não o procuraram antes. Eles dizem que procuraram e a mulher dele também.
JD fala no acidente que teve a surfar e da namorada. Óscar e Isabel ficam apreensivos. Eles perguntam-lhe se foi ao médico e JD diz que sim, mas não se lembra bem desse período. Óscar e Isabel já perceberam que não vale a pena bombardearem JD com informação, já que isso só o está a deixar mais nervoso.
Óscar quer ligar a Mariana (Matilde Reymão), pois acha que JD pode lembrar-se dela. Isabel preferia esperar até amanhã, mas Óscar já está a ligar. Óscar vai para dizer a Mariana que precisam de falar sobre JD, mas nisto ele aparece, transtornado e Óscar interrompe a conversa com Mariana, para dar atenção ao sobrinho. Mariana chama por Óscar e JD ouve a voz dela. JD pergunta quem é e Mariana reconhece imediatamente a voz de JD. Mariana insiste em saber se era JD. Óscar não sabe o que dizer e desliga a chamada.
Mariana liga de novo e sai a correr. Mariana continua a ligar. Isabel diz a Óscar que agora tem de atender e dizer qualquer coisa. Óscar pede desculpa por ter ligado. Mariana pergunta-lhe se era JD, mas Óscar diz-lhe que não, porque já percebeu que JD não aguenta mais emoções por hoje. Isabel diz que é melhor irem dormir e que se avizinham tempos conturbados.
JD tenta dormir, mas os seus pensamentos não o permitem. Lembra-se do que Mónica (Catarina Nifo) lhe contou sobre o acidente e do sonho que teve com Mariana e a bebé. Fica confuso e angustiado. Recebe uma chamada de Mónica, mas não atende a chamada e levanta-se.
Mariana vai ter com Óscar e pergunta-lhe o que queria. Óscar fica atrapalhado. Mariana volta a perguntar se era JD e Isabel intervém. Isabel diz que não teriam nenhum motivo para esconder JD dela e que Óscar só lhe ligou, porque estava com saudades de Carlota. Mariana fica pouco convencida. Isabel encaminha Mariana para a saída e explica que tiveram receio de lhe ligar, por causa da relação de Laura e Óscar. Mariana diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O funcionário acompanha JD ao bar, mas ele não consegue ver Mariana, nem Mariana o vê a ele.
Mariana está quase a sair, mas para à porta, à procura das chaves do carro. JD vê-a de costas e tem intenção de ir ter com ela, mas Isabel pergunta-lhe se não ia descansar. JD pergunta a Isabel quem era aquela mulher loira, mas Isabel finge que não viu.