Exclusivo «A Protegida»: Óscar revela toda a verdade a JD

  • Há 3h e 29min
Exclusivo «A Protegida»: Óscar revela toda a verdade a JD - TVI
Em a «Protegida», Isabel (Sarra Barradas) está devastada. JD (Pedro Sousa) está em choque e não diz uma palavra. Óscar (Joaquim Horta) puxa por ele e JD começa a falar e a tentar perceber porque eles andavam à sua volta. JD percebe agora porque Óscar o ajudou tanto, mas não perdoa Teresa (Sandra Faleiro) por o ter abandonado. Óscar diz que ela foi obrigada a fazê-lo. Óscar conta a JD o que se passou para Teresa o ter abandonado, mas nunca fala em Jorge. Isabel não percebe porquê, mas alinha na versão do irmão. JD não entende porque se aproximaram também da família Vilalobos. Óscar diz que Teresa queria que JD e Mariana (Matilde Reymão) ficassem juntos. JD tenta assimilar tudo o que está a saber, mas acha que Teresa lhe devia ter contado logo a verdade. JD sai do quarto de Óscar angustiado e lembra-se do momento em que viu a mãe pela primeira vez. Esfrega a cara desesperado, magoado e frustrado com tudo. Isabel não percebe por que motivo Óscar não falou de Jorge, mas Óscar acha que não vale a pena falar da parte podre do plano. Isabel não é da mesma opinião e quer cumprir o plano da irmã de se vingar de Jorge e Virgílio. Não vai descansar enquanto não os afastar da fábrica.

