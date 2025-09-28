Exclusivo «A Protegida»: Paz descobre que tem um dador compatível

Em «A Protegida», Leandro (Dinis Lima) e Paz (Aline Neves) veem o vídeo que Sanjay (Mário Oliveira) enviou e desatam-se a rir. Margarida (Inês Herédia) e Rui (Daniel Viana) surgem de lágrimas nos olhos e revelam que apareceu um dador. Paz emociona-se com a notícia e confessa que chegou a achar que não ia conseguir sobreviver. Paz pergunta quem é o dador, mas os pais dizem que ele preferiu manter o anonimato e isso também pouco importa, o importante é que vai fazer o transplante amanhã. Paz fica aliviada. Abraçam-se todos, emocionados.
Aruna (Noua Wong) chega com Gina (Paula Neves) e Leandro. Sanjay estranha a visita. Aruna diz que Leandro tem uma novidade para lhe contar. Leandro agradece as piadas e conta que apareceu um dador para Paz. Sanjay fica muito feliz. Leandro mostra-lhe um vídeo que Paz gravou para ele e Sanjay emociona-se. Paz grava um vídeo a agradecer a Sanjay pelo vídeo que lhe enviou.