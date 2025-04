Exclusivo «A Protegida»: Paz humilha o próprio namorado

Em «A Protegida», Paz (Aline Neves) recebe um áudio de Alex a convidá-la para ir acampar nessa noite e ela aceita.

Margarida (Inês Herédia) arranja-se para a inauguração do restaurante, quando Paz vem ter com ela e lhe pergunta se pode ir acampar. Margarida relembra-a de que está de castigo e Paz vai embora revoltada, pela mãe nunca a deixar fazer nada.

Paz desabafa com Leandro (Dinis Lima) sobre se sentir incompreendida pela mãe. Leandro diz-lhe que também não acha boa ideia ela ir acampar com aquele pessoal e Paz vai embora chateada com Leandro também. Leandro vai atrás dela.

Leandro procura Paz pela rua onde a encontrou da outra vez, mas não a encontra. Leandro mostra uma foto de Paz a uma senhora e pergunta-lhe se a viu, mas a senhora diz-lhe que não. Leandro encontra Paz a jogar beer pong com os novos amigos e não quer acreditar no que vê. Leandro quer levar Paz dali, mas ela diz que se está a divertir e não quer ir embora. Leandro quer levá-la à força, mas Paz empurra-o e ele cai. Todos se riem. Leandro vai embora humilhado, mas nem isso faz Paz mudar de ideias.