Exclusivo «A Protegida»: Paz tem uma doença muito grave

Em «A Protegida», Sanjay (Mário Oliveira) conversa com Margarida (Inês Herédia). Ele sabe que Rui (Daniel Viana) voltou com elas e diz que talvez se reconciliem. Margarida diz que agora o foco é o estado de saúde de Paz e que ainda estão à espera do resultado dos exames. Margarida recebe uma chamada e fica séria com o que lhe dizem.

Margarida avisa Laura e Benedita que vai ter de sair, pois o médico de Paz (Aline Neves) ligou-lhe e quer falar com ela pessoalmente. Laura e Benedita ficam preocupadas, mas desejam que as notícias sejam as melhores possíveis.

Rui está a pendurar um quadro e Paz diz-lhe que não tem jeito nenhum para aquilo. Margarida chega e Rui percebe o olhar sério dela. Margarida diz que ligaram do hospital e já sabe o que Paz tem. Rui já percebeu que é grave. Margarida tenta não mostrar pânico e revela que Paz tem aplasia medular. Margarida e Rui já explicaram a Paz a doença que tem e que tratamentos terá de fazer. Explicam tudo de forma muito descontraída, parecendo que não é nada de grave, mas os olhares deles denotam o contrário.

Rui e Margarida vêm do quarto de Paz e Margarida desaba a chorar. Rui quer saber exatamente o que o médico lhe disse e tenta manter uma atitude otimista. Margarida está revoltada e angustiada com o que poderá acontecer. Rui promete que não as vai deixar sozinhas. Paz faz uma pesquisa sobre a sua doença e começa a chorar.

Relembre-se que Paz esteve desaparecida e, depois, foi parar ao hospital: