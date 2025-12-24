Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) quer conversar com Virgílio (Diogo Morgado), mas ele diz que não têm nada para falar. Aruna diz que entre estar grávida e ele ter enganado Sanjay (Mário Oliveira), há muito para falar. Aruna diz que é possível engravidar depois de uma vasectomia, mas não gosta da atitude de Virgílio e pede-lhe para ir buscar as suas coisas lá a casa. Virgílio está de saída com duas malas de viagem. Olha em volta e lembra-se de alguns bons momentos que passou ali. Virgílio diz que não pode ter sido tudo mentira e sai para ir falar com Aruna.

Flashback: Aruna e Virgílio chegam a casa depois do casamento. Estão felizes e enamorados. Virgílio diz que Aruna o faz fazer coisas que nunca imaginou.

Gonçalo (João Bettencourt) conversa com Aruna sobre José Diogo (Pedro Sousa) e diz que ele não se lembra de nada, mas mesmo assim não deixa de andar à volta de Mariana (Matilde Reymão). Aruna diz que os amores de infância são assim, puros, resistentes, como se nunca tivesse havido uma separação. Virgílio julga que Aruna está a falar dela e de Gonçalo e pergunta se é ele o pai do filho dela. Aruna vai atrás de Virgílio e diz-lhe que percebeu tudo mal. Ele está tão cego com a insegurança dela estar grávida de outro, que não consegue ouvir nada do que ela diz. Virgílio acha que o filho é de Gonçalo e que Aruna nunca o esqueceu. Ela nega e diz que o ama. Ele chama-a de mentirosa e Aruna chora. Gonçalo tenta reconfortá-la, mas Aruna retrai-se.