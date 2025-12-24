A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 20min
Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim - TVI
Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) quer conversar com Virgílio (Diogo Morgado), mas ele diz que não têm nada para falar. Aruna diz que entre estar grávida e ele ter enganado Sanjay (Mário Oliveira), há muito para falar. Aruna diz que é possível engravidar depois de uma vasectomia, mas não gosta da atitude de Virgílio e pede-lhe para ir buscar as suas coisas lá a casa. Virgílio está de saída com duas malas de viagem. Olha em volta e lembra-se de alguns bons momentos que passou ali. Virgílio diz que não pode ter sido tudo mentira e sai para ir falar com Aruna. 

Flashback: Aruna e Virgílio chegam a casa depois do casamento. Estão felizes e enamorados. Virgílio diz que Aruna o faz fazer coisas que nunca imaginou.

Gonçalo (João Bettencourt) conversa com Aruna sobre José Diogo (Pedro Sousa) e diz que ele não se lembra de nada, mas mesmo assim não deixa de andar à volta de Mariana (Matilde Reymão). Aruna diz que os amores de infância são assim, puros, resistentes, como se nunca tivesse havido uma separação. Virgílio julga que Aruna está a falar dela e de Gonçalo e pergunta se é ele o pai do filho dela.  Aruna vai atrás de Virgílio e diz-lhe que percebeu tudo mal. Ele está tão cego com a insegurança dela estar grávida de outro, que não consegue ouvir nada do que ela diz. Virgílio acha que o filho é de Gonçalo e que Aruna nunca o esqueceu. Ela nega e diz que o ama. Ele chama-a de mentirosa e Aruna chora. Gonçalo tenta reconfortá-la, mas Aruna retrai-se.

