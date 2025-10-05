Exclusivo «A Protegida»: Sanjay e Aruna perdem os pais de forma trágica

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) olha em choque para o portátil. Sanjay (Mário Oliveira) anda de um lado para o outro com o telemóvel colado à orelha, a tentar saber mais informações sobre os pais, porque aparentemente, o avião onde viajavam, caiu. Sanjay desliga e diz que vai ficar à espera de mais informações. Sanjay abraça a irmã. Estão os dois em choque. Sanjay tenta manter-se otimista, também para animar Aruna, mas ela não consegue ter o otimismo dele e acha muito pouco provável que os pais tenham sobrevivido. Aruna vai trabalhar e pede ao irmão para a avisar, caso haja notícias. Quando fica sozinho, Sanjay também desmoraliza.
Aruna e Sanjay estão ao telefone com o tio e ele confirma que não houve sobreviventes do acidente de avião. Aruna desaba a chorar, pois sente que desiludiu os pais e não queria que as coisas tivessem acabado assim. Sanjay diz-lhe que não fez nada de mal. Ficam os dois a chorar, destruídos.
Recorde os pais de Aruna e Sanjay: