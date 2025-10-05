A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Sanjay e Aruna perdem os pais de forma trágica

  • TVI Novelas
  • Há 26 min
Exclusivo «A Protegida»: Sanjay e Aruna perdem os pais de forma trágica - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) olha em choque para o portátil. Sanjay (Mário Oliveira) anda de um lado para o outro com o telemóvel colado à orelha, a tentar saber mais informações sobre os pais, porque aparentemente, o avião onde viajavam, caiu. Sanjay desliga e diz que vai ficar à espera de mais informações. Sanjay abraça a irmã. Estão os dois em choque. Sanjay tenta manter-se otimista, também para animar Aruna, mas ela não consegue ter o otimismo dele e acha muito pouco provável que os pais tenham sobrevivido. Aruna vai trabalhar e pede ao irmão para a avisar, caso haja notícias. Quando fica sozinho, Sanjay também desmoraliza.

Aruna e Sanjay estão ao telefone com o tio e ele confirma que não houve sobreviventes do acidente de avião. Aruna desaba a chorar, pois sente que desiludiu os pais e não queria que as coisas tivessem acabado assim. Sanjay diz-lhe que não fez nada de mal. Ficam os dois a chorar, destruídos.

Recorde os pais de Aruna e Sanjay:

A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

A Protegida
Ontem

A Protegida: Inédito! Mariana e Mónica entram em acordo

A Protegida
sex, 3 out

A Protegida: Virgílio ganha coragem de fazer o que deseja há muito

A Protegida
sex, 3 out

A Protegida: Jantar afrodisíaco deixa Mariana e JD cheios de desejo

A Protegida
sex, 3 out

Jorge está furioso: «Os gémeos não. Senão dou cabo de ti e da tua vidinha miserável»

A Protegida
sex, 3 out

A Protegida: JD deixa-se ir e chama um nome carinhoso a Mariana

A Protegida
sex, 3 out
Mais A Protegida

Mais Vistos

Rugas e manchas: o sérum anti-idade mais vendido da Amazon está a conquistar mulheres e homens

Ontem
1

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

qui, 2 out
2

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

A Protegida
Ontem
3

O sérum italiano de 11€ que já convenceu mais de 126 mil pessoas

sex, 3 out
4

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri conta a falsa gravidez a Talu e perde-o para sempre

A Fazenda
Hoje
5

«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados

qua, 1 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

A Fazenda
sex, 3 out

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

A Protegida
sex, 3 out

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Festa é Festa
qui, 2 out

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

qui, 2 out

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

qui, 2 out

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

A Fazenda
sex, 3 out
FORA DO ECRÃ

«Também não é todos os dias»: Matilde Breyner surpreende com look arrojado em dia especial

Ontem

«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado

Ontem

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

A Fazenda
sex, 3 out

Despache-se: as roupas de Kelly Bailey já estão à venda e prometem esgotar rápido

A Fazenda
sex, 3 out

«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

sex, 3 out

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

qui, 2 out
Mais Fora do Ecrã