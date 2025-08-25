A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Será que o beijo vai acontecer? Laura e Óscar muito próximos após cena intensa

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:50
Exclusivo «A Protegida»: Será que o beijo vai acontecer? Laura e Óscar muito próximos após cena intensa
Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar (Joaquim Horta) entram no restaurante.  Óscar pergunta-lhe se vão dançar ali, mas Laura diz que vão cozinhar e fazer um bolo para homenagear Teresa. Óscar fica comovido.

Laura conduz Óscar em todo o processo de confecionar um bolo. Laura anui para Óscar, satisfeita com o desempenho dele. Laura e Óscar olham para o bolo que cozinharam. Óscar acha que o vão comer, mas Laura começa a desfazê-lo com as mãos e diz que é muito satisfatório.

Óscar estranha, mas faz o mesmo e gosta da sensação. Óscar suja a cara de Laura com bolo e diz que viu nos olhos dela, que ela queria aquilo e que os olhos dela pedem mais coisas, que ela ainda nem sabe. Laura e Óscar já desfizeram a maior parte do bolo.

Laura grita para libertar o que sente e incentiva Óscar a fazer o mesmo. Ele dá um longo grito, que o deixa emocionalmente esgotado. Laura surpreende-se. Ficam muito próximos e quase se beijam, mas Laura corta e diz que é melhor ficarem por ali. 

Veja mais um momento escaldante entre os dois:

