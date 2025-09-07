Exclusivo «A Protegida»: Sofia descobre que Isabel é irmã de Teresa e o caos instala-se

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) chamou Sofia (Catarina Rebelo) ao seu quarto, por estar com problemas na internet. Sofia verifica a ligação de internet e percebe que está desligada. Isabel tranca a porta e diz que agora só falta saber a verdade.
Isabel pergunta a Sofia se foi ela que matou a sua irmã. Sofia fica em choque. Sofia está surpreendida por Isabel ser irmã de Teresa (Sandra Faleiro). Isabel sabe que Sofia andava a chantagear Teresa e por isso investigou a vida dela e descobriu que matou um homem. Sofia percebe agora que era Isabel quem lhe enviava os bilhetes. Sofia garante que não matou Teresa, mas Isabel não acredita. Óscar confirma que não foi Sofia e ela fica aliviada.
FLASHBACK INÉDITO (7 ANOS ATRÁS): Sofia está em pânico com o que acabou de fazer e tenta justificar-se. Manuel diz que não há tempo para isso e pede-lhe para lhe entregar a arma.
Isabel diz a Óscar (Joaquim Horta) que descobriu que Sofia cometeu um crime pelo qual não pagou. Óscar diz que não a podem encobrir. Sofia suplica para que não a denunciem. Isabel convence Óscar a não denunciar Sofia e diz que ela ainda pode ser útil, pois é amiga de Mariana (Matilde Reymão). Óscar acaba por concordar com a ideia da irmã. Óscar faz uma chamada para JD e diz-lhe que teve uma ideia que é capaz de os ajudar.
Sofia acaba de arrumar as suas coisas e vai para sair, mas Isabel aconselha-a a não fugir, pois não ia chegar muito longe, desesperada e sem dinheiro. Isabel acha melhor Sofia ficar e ajudarem-se mutuamente, pois até são parecidas. Isabel conta que também teve um passado difícil com os homens e Sofia aceita o acordo.
