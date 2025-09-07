A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Sofia descobre que Isabel é irmã de Teresa e o caos instala-se

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 45min
Exclusivo «A Protegida»: Sofia descobre que Isabel é irmã de Teresa e o caos instala-se - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) chamou Sofia (Catarina Rebelo) ao seu quarto, por estar com problemas na internet. Sofia verifica a ligação de internet e percebe que está desligada. Isabel tranca a porta e diz que agora só falta saber a verdade.

Isabel pergunta a Sofia se foi ela que matou a sua irmã. Sofia fica em choque. Sofia está surpreendida por Isabel ser irmã de Teresa (Sandra Faleiro). Isabel sabe que Sofia andava a chantagear Teresa e por isso investigou a vida dela e descobriu que matou um homem. Sofia percebe agora que era Isabel quem lhe enviava os bilhetes. Sofia garante que não matou Teresa, mas Isabel não acredita. Óscar confirma que não foi Sofia e ela fica aliviada.

FLASHBACK INÉDITO (7 ANOS ATRÁS): Sofia está em pânico com o que acabou de fazer e tenta justificar-se. Manuel diz que não há tempo para isso e pede-lhe para lhe entregar a arma.

Isabel diz a Óscar (Joaquim Horta) que descobriu que Sofia cometeu um crime pelo qual não pagou. Óscar diz que não a podem encobrir. Sofia suplica para que não a denunciem. Isabel convence Óscar a não denunciar Sofia e diz que ela ainda pode ser útil, pois é amiga de Mariana (Matilde Reymão). Óscar acaba por concordar com a ideia da irmã. Óscar faz uma chamada para JD e diz-lhe que teve uma ideia que é capaz de os ajudar.

Sofia acaba de arrumar as suas coisas e vai para sair, mas Isabel aconselha-a a não fugir, pois não ia chegar muito longe, desesperada e sem dinheiro. Isabel acha melhor Sofia ficar e ajudarem-se mutuamente, pois até são parecidas. Isabel conta que também teve um passado difícil com os homens e Sofia aceita o acordo.

Relembre-se que Sofia andou a chantagear Teresa:

A Protegida

A Protegida: Mariana fica em pânico com o que encontra perto de Carlota

A Protegida
Ontem

A Protegida: Alguém entra no quarto de Mariana e causa o terror

A Protegida
Ontem

A Protegida: Sanjay e Margarida entregam-se à paixão em noite escaldante

A Protegida
Ontem

A Protegida: Paz sente-se mal é levada na ambulância

A Protegida
Ontem

A Protegida: Depois de uma noite de amor, Margarida fica em choque com notícia

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Talu e Zuri casam. Veja o momento

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Fazenda»: Descontrolada, Eva bate em Joel e em Alba

A Fazenda
Hoje
2

Filha de Fernanda Serrano dá os primeiros passos em direção ao grande sonho: «Belisquem-me»

Hoje
3

A celebrar 11 anos juntos, namorado de Rita Pereira partilha vídeos inéditos do casal. E nós mostramos-lhe tudo

ter, 2 set
4

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

A Fazenda
ter, 2 set
5

Rita Pereira assinala data especial e vive noite inesquecível: «Ontem fomos celebrar»

sex, 22 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

A Fazenda
qui, 4 set

Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

A Protegida
sex, 5 set

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

sex, 5 set

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
sex, 5 set

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
sex, 5 set

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

A Fazenda
sex, 5 set
FORA DO ECRÃ

Mia Rose não é o verdadeiro nome da artista. Nasceu com um nome português mas não o usa

Ontem

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

Quero é Viver
sex, 5 set

Novo projeto do filho de Pedro Lima promete salvar muitas pessoas

sex, 5 set

As voltas que a vida dá. Anos depois, Aurea concretiza sonho antigo

sex, 5 set

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
sex, 5 set

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
sex, 5 set
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN