Exclusivo «A Protegida»: Sofia descobre que Teresa é mãe de JD e é isto que ela faz

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) está preocupado com José Diogo (Pedro Sousa), pois quer tenha feito mal a Hector (Christian Escuredo) ou não, parece mesmo que fez e as coisas não estão fáceis para o lado dele. JD percebe que aconteceu mais alguma coisa e Óscar conta-lhe que Mariana (Matilde Reymão) apresentou queixa contra ele. JD fica em choque.

Teresa (Sandra Faleiro) fica com pena do filho, mas não pode demonstrar. Óscar sente-se culpado por ter deixado que José Diogo se aproximasse tanto de Mariana. JD acha que ela está confusa com tanta desconfiança. Óscar acha que JD não pode fazer nada quanto a isso e devia afastar-se. Teresa ouve a conversa em sofrimento e concorda com Óscar. JD vai embora revoltado.

Óscar consola Teresa, que diz que JD precisa de mimo e colo da mãe. Óscar acha que JD é muito parecido com Teresa e muitas das suas atitudes o fazem lembrar ela. Sofia ouve a conversa escondida e fica chocada ao descobrir que JD é filho de Teresa.

Sofia (Catarina Rebelo) serve Teresa e sem que nada fizesse prever, senta-se na mesa dela e diz-lhe que gostava de falar com ela sobre o seu filho JD. Teresa tenta confundir Sofia e diz-lhe que ouviu mal, mas Sofia tem a certeza do que ouviu e pede uma recompensa para manter o segredo. Teresa insiste que ela ouviu mal e Sofia diz que nesse caso vai contar o que ouviu a JD e depois logo faz contas com ele. Teresa é obrigada a ceder e pede a Sofia para se sentar, para conversarem. Teresa dá um maço de notas a Sofia e pergunta-lhe se aquele dinheiro chega para a manter calada. Sofia diz que por agora chega e guarda o dinheiro. Sofia não se orgulha do que fez, mas acha que foi um mal necessário.

Teresa conta aos irmãos que Sofia os ouviu conversar e já sabe que JD é seu filho. Isabel (Sara Barradas) quer fazer alguma coisa, mas Teresa diz que lhe deu dinheiro para a manter calada e isso deve ser suficiente. Teresa avisa os irmãos para terem extra cuidado, para que não haja mais gente a descobrir o seu segredo.