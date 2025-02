Exclusivo «A Protegida»: Sofia é levada pela polícia

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) e Manuel (Duarte Gomes) chegam ao turismo rural e ficam em pânico ao ver a GNR. Sofia diz a Manuel para ir embora dali e lembra-se de um assalto que fizeram e que correu mal. Manuel diz-lhe que não fez nada de mal e só tem de entrar e falar com a GNR, mas Sofia está em pânico e diz que não é capaz.

Anita (Marina Mota) está a contar aos PJs o que poderá ter acontecido. Sofia chega e conta que achou que estava a ser perseguida por Manuel e fugiu, mas não tem a certeza se era ele ou não. Anita acha melhor Sofia apresentar queixa, mas Hector (Christian Escuredo) diz que talvez não seja necessário. Anita insiste e Sofia acaba por ir. Sofia entra com os PJs no carro deles e Manuel não quer acreditar no que está a ver. Fica muito irritado.

Manuel tira a arma de dentro da caixa de sapatos onde Sofia a escondeu e sai decidido. Hector ameaça Manuel e exige saber o que se passou. Manuel não gosta de ser ameaçado e aponta a arma a Hector, que gela. Hector muda de atitude e relembra que sempre o ajudou. Manuel conta que tentaram assaltar uma empresa, mas não correu bem. Hector aconselha-os a ter cuidado e diz que Sofia foi apresentar queixa. Manuel sai determinado a mudar isso.

Sofia entra no quarto e Manuel já lá está à espera dela. Ele pergunta-lhe se fez queixa dele e Sofia diz que não. Manuel fica mais aliviado e diz que Hector não volta a tratá-los mal, mostrando a arma. Sofia assusta-se e pergunta-lhe o que vai fazer. Manuel diz que vai atacar Hector onde lhe dói mais.