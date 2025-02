Exclusivo «A Protegida»: Sofia e Manuel assaltam a fábrica

Em «A Fazenda», Manuel (Duarte Gomes) passa uma mochila a Sofia (Catarina Rebelo), mas ela está hesitante se será uma boa ideia. Manuel garante-lhe que vai correr tudo bem. O telemóvel de Sofia toca com uma chamada de Mariana (Matilde Reymão) e ela lembra-se do conselho que Mariana lhe deu para não desistir dos seus sonhos. Fica ainda mais hesitante. Manuel goza com ela e diz que a trabalhar ali nunca vai conseguir ser advogada.

O segurança passa agora revista ao gabinete de Laura (Alexandra Lencastre) e segue caminho.

Sofia e Manuel estão perdidos e acabam por fazer barulho. O segurança ouve e pergunta quem está ali. Sofia e Manuel desatam a correr. Sofia e Manuel escondem-se. Sofia acha que vão ser apanhados, mas Manuel manda-a fazer pouco barulho e tudo irá correr bem.

O segurança verifica o gabinete de Virgílio (Diogo Morgado), mas não vê nada de suspeito e sai. Sofia e Manuel respiram de alívio, mas logo ficam em pânico, quando ouvem o segurança a trancar a porta. Manuel e Sofia confirmam que estão trancados. Manuel quer encontrar o dinheiro e depois saem pela janela. Sofia não vê cofre nenhum, mas Manuel tem a certeza de que o viu e começam a procurar. Sofia e Manuel conseguem finalmente entrar na sala secreta, mas não conseguem abrir o cofre. Preocupam-se agora em como sair dali. Sofia adormeceu. Manuel tenta de forma desesperada abrir a porta, mas sem sucesso.

Margarida (Inês Herédia) anda por ali a abrir estores e a falar ao telemóvel. Sofia acorda, demora um tempo a situar-se, depois lembra-se onde está e fica em pânico ao ouvir alguém aproximar-se. Sofia acorda Manuel e ele também fica em pânico.

Manuel e Sofia estão em pânico com o aproximar de alguém. Margarida estranha a porta estar trancada. Destranca-a e deixa uns papéis em cima da secretária. Sofia tem vontade de matar Manuel. Ele puxa-a para saírem dali o mais rápido possível. Manuel e Sofia andam pela fábrica e fingem ser trabalhadores.