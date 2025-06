Exclusivo «A Protegida»: Tensão! Mariana desmascara Jorge

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) e Mariana (Matilde Reymão) chegam da rua, enquanto ouvimos Mariana a contar o que se passou. Laura diz que viram fotos dela a passar a fronteira e Mariana conta que apanhou o ferry em Gibraltar. Laura mostra a Mariana o colar dela que está a usar. Mariana diz que atravessou África de carro e foi ter com uma amiga da faculdade.

Benedita (Maria do Céu Guerra) muda a flor de lis de vaso. Está contente por ela ter crescido. Ouvimos Mariana a continuar a contar o que aconteceu. Mariana diz que ofereceu o carro à ONG e acabou por deixar lá os documentos.

Laura e Mariana entram na cozinha à procura de Benedita, mas ela não está. Mariana prova o paté da avó e fica deliciada. Mariana conta que já estava a caminho de Portugal quando se deu a explosão. Mariana chama a avó e ela começa a chorar de emoção. Abraçam-se, enquanto ouvimos Mariana contar que já chegou há algum tempo, mas não quis aparecer logo. Depois percebeu que achavam que ela tinha morrido e começou a dar sinais.

Jorge (Paulo Pires) e Virgílio (Diogo Morgado) chegam a casa. Estão tensos por saber que Mariana regressou sã e salva. Mariana continua a contar que foi dando sinais de que estava viva, mas Laura diz-lhe que só os fez ficar mais confusos.

A família está toda reunida e Mariana explica que não revelou logo que estava viva, porque precisava de tempo para pensar. Laura pensou que quem estava por trás das pistas, era a pessoa que a atacou antes. Mariana diz que era impossível, porque essa pessoa estava presa. Mariana revela que José Diogo (Pedro Sousa) foi contratado por Jorge para a mandar embora de Vale do Rio. Tensão geral.

Estão todos à espera de uma explicação de Jorge. Mariana diz que desta vez a mãe tem de acreditar nela. Laura pergunta a Virgílio se não foi ele que contratou o segurança e ele diz que sim, mas seguiu uma sugestão de Jorge. Este diz que escolheu JD não pelos motivos que Mariana disse, mas sim para a proteger. Jorge insiste que contratou JD para proteger Mariana, porque sabia que ela confiava nele. Mariana não acredita e pergunta por que motivo JD ia inventar que foi contratado para a mandar embora dali. Jorge acha que ele está a tentar safar-se e mandar as culpas para cima de dele. Laura está farta da discussão e magoada por Jorge ter mentido e ter posto JD lá em casa, quando sabia que ela não o suportava. Jorge assume a sua culpa, mas garante que fez tudo pelo bem de Laura e Mariana. Virgílio foi ter com Mariana e ouve os seus desabafos, fingindo-se seu amigo. Mariana diz que já não sabe em quem acreditar. Virgílio diz que desta vez acredita em Jorge, pois acha que ele contratou JD com a melhor das intenções e a verdade é que ele a protegeu muitas vezes. Mariana fica sem saber o que pensar. Laura até consegue compreender os motivos de Jorge, mas nada justifica ter[1]lhe mentido e ter continuado a mentir, durante todo o tempo que Mariana esteve desaparecida. Laura não consegue perdoar isso e manda Jorge embora, pois hoje não consegue lidar com ele. Jorge fica em choque.

Jorge sai com uma mala de viagem e Virgílio pergunta-lhe onde vai. Jorge conta que Laura o mandou dormir fora de casa e Virgílio fica preocupado. Jorge pede a Virgílio para o ajudar e ele diz que já o defendeu perante Mariana. Virgílio acha que Jorge facilitou com o filho, mas Jorge diz que fez tudo para que ele não contasse a verdade. No meio daquilo tudo, ainda bem que JD não contou que é filho de Jorge, senão é que ia tudo por água abaixo.

Laura vai ter com Mariana e conta-lhe que mandou Jorge embora para poder pensar. Mariana pede desculpa por haver sempre confusão à sua volta. Laura pergunta a Mariana se acha mesmo que Jorge agiu de má-fé. Mariana diz que falou com Virgílio e ele acha que não, mas Mariana não sabe o que pensar. O telemóvel de Mariana recebe a chamada de Hector, mas não toca. Mariana a Laura dormem abraçadas.

Recorde o momento em que JD contou tudo a Mariana: