Exclusivo «A Protegida»: Teresa vai contar a JD que é a sua mãe, mas algo acontece

Em «A Protegida», Teresa (Sandra Faleiro) pensa no que os irmãos lhe disseram, sobre se aproximar de José Diogo (Pedro Sousa) e fica nervosa. Teresa observa fotos de JD nos últimos anos e depois pega na única foto que tem com JD de quando ele era bebé. Teresa pega nessa foto, guarda-a na mala e sai decidida.

Teresa entra nervosa. Gina (Paula Neves) surpreende-se por ver mais uma cara nova. Teresa pergunta se aquele é o ginásio de JD e Gina diz-lhe que sim. Gina pergunta se quer que o vá chamar e Teresa fica temerosa.

JD e Nuno treinam e conversam sobre a bebé. JD acha que Nuno (Tiago Teotónio Pereira) está a ser parvo em não aceitar a bebé e diz que ela é incrível. Teresa entra na sala, mas nenhum dos sois a vê. JD começa a falar sobre a sua experiência de ter sido abandonado e das feridas que isso deixou. Teresa perde a coragem e vai embora. Isabel (Sara Barradas) cruza-se com Teresa e esta diz-lhe que tentou. Isabel percebe que a irmã tentou aproximar-se de JD, mas Teresa diz que não é fácil e que há muita coisa envolvida. JD aparece e pergunta a Teresa se precisa de ajuda. Ela sai em pânico. Isabel troca um sorriso com JD e vai embora também. JD estranha, mas segue a sua vida.

Teresa está transtornada com o encontro com JD e diz que não devia ter ido atrás dos devaneios dos irmãos. Eles tentam perceber o que a transtornou tanto e ela conta que JD ainda está muito magoado com o abandono e não ia reagir bem. Teresa recorda o momento em que foi obrigada a abandonar o seu bebé e chora. Os irmãos apoiam-na.

FLASHBACK INÉDITO (28 anos atrás): Teresa é obrigada pelo pai, a entregar o bebé num convento. Teresa resiste e tenta ficar um pouco mais com o bebé, mas o pai apressa-a. Teresa promete que um dia volta para o vir buscar.

