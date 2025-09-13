A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Todos tentam encontrar um dados compatível para Paz

Exclusivo «A Protegida»: Todos tentam encontrar um dados compatível para Paz - TVI
Em «A Protegida», estão todos cabisbaixos com os resultados de compatibilidade, pois nem Margarida (Inês Herédia), nem Rui (Daniel Viana) são compatíveis com Paz (Aline Neves). Esta além de desanimada, está confusa. Margarida tenta mostrar-se otimista e diz que de certeza que vão receber um resultado positivo em breve.

Nuno (Tiago Teotónio Pereira) e Gina (Paula Neves) também receberam os resultados das análises de compatibilidade e fiam todos tristes por nenhum ser compatível com Paz. Gina está confiante de que os pais dela sejam compatíveis e Nuno lembra que foi muita gente fazer o teste e alguém será compatível.

Leandro (Dinis Lima) vai buscar a mochila e diz que vai pedir ao pessoal da escola para fazer o teste de compatibilidade. Gina comove-se com a forma como Leandro está a ajudar Paz. Nuno fica a olhar para Gina e ela pergunta-lhe se precisa de alguma coisa, mas Leandro apressa o pai para ir para a escola, interrompendo a conversa deles.

