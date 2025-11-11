Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) ainda tem muitas dúvidas sobre o desaparecimento de José Diogo (Pedro Sousa), pois acreditou que ele queria fazer as coisas bem e tem a certeza de que ele ama Carlota. Laura acha que pode ter sido mais uma mentira e não é o primeiro a fugir da família, para ter a vida que quer. Mariana não acredita nisso, mas a verdade é que ele desapareceu sem deixar rasto.
Laura (Alexandra Lencastre) e Mariana chegam a casa. Mariana está preocupada com JD, pois ele disse que ia ter com elas à fábrica, mas não apareceu, nem disse mais nada. Laura encontra a carta que JD escreveu a Mariana. Esta começa a lê-la, chora e diz que é o fim.
Hector (Christian Escuredo) relê a carta de JD para Mariana. Fica com raiva, ciumento, possessivo e revoltado. Relembra-se do momento em que adulterou a carta, depois de JD ter caído na barragem. Hector guarda a carta e diz que para a sua filha, JD nem sequer existe. Para Mariana é um fantasma e para ele só espera que a corrente o tenha levado para muito longe. Hector tem a carta de JD à sua frente e tenta imitar a sua caligrafia, para dar o final que quer à mesma. Hector escreve que está farto de tentar provar o seu amor e que o casamento foi um erro, por isso vai afastar-se e recomeçar a sua vida noutro sítio.
