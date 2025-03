Exclusivo «A Protegida»: Virgílio está apaixonado. E, sabemos por quem!

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) arranja-se para sair e pondera vestir um vestido, mas ainda não se sente capaz. Sanjay (Mário Oliveira) chega do trabalho e Aruna conta-lhe que conseguiu trabalho no ginásio. Não como professora de dança, mas como empregada de limpeza. Aruna diz que vai jantar com Virgílio (Diogo Morgado) e Sanjay fica muito surpreendido. Aruna afirma que quer libertar-se do passado.

Aruna está a gostar muito do jantar. Virgílio já contou um pouco da sua história e Aruna vai ganhando confiança para falar da sua. Acaba por contar que sofreu um abuso no seu país e foi por isso que veio para Portugal. Virgílio acha que ela está a lidar bem com a situação e ela revela que é psicóloga, o que o deixa surpreendido.

Aruna vai a casa de Virgílio e continua a falar sobre a desconfiança em relação aos homens e como tenta contrariar isso. Aruna diz que começou a praticar dança do ventre para lutar contra o que lhe aconteceu. Virgílio pede-lhe para dançar um pouco e fica maravilhado.

Virgílio insiste para levar Aruna a casa, mas ela diz que não é preciso. Ele quer chamar um táxi e ela aceita. Virgílio oferece-lhe um telemóvel e Aruna diz que não pode aceitar, mas Virgílio insiste e diz que é um presente um pouco egoísta, pois quer poder estar em contacto com ela.

Aruna chega a casa e suspira apaixonada. Sanjay estava à espera dela, preocupado e pergunta-lhe como correu. Aruna diz que correu tudo muito bem e que Virgílio é um homem especial. Sanjay percebe que a irmã talvez esteja apaixonada.