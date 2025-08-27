A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Vírgilio provoca Gonçalo e mostra-lhe quadro de Aruna

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:02
Exclusivo «A Protegida»: Vírgilio provoca Gonçalo e mostra-lhe quadro de Aruna - TVI
Gonçalo (João Bettencourt) avisa  Virgílio (Diogo Morgado)  para se manter afastado da sua namorada. Virgílio ri-se para o provocar e Gonçalo tem dificuldade em manter a calma. Gonçalo sabe que Aruna (Noua Wong) esteve ali com Virgílio, por causa do seu problema com droga. Virgílio dá a entender que não foi só isso e Gonçalo fica muito tenso. Virgílio mostra a Gonçalo o que esteve a fazer com Aruna (Noua Wong).

Gonçalo fica magoado e cheio de raiva ao ver um quadro de Aruna nua. Virgílio provoca-o e diz-lhe que nem precisava que ela se tivesse despido, pois sabe as curvas dela de cor. Gonçalo faz um esforço enorme para não se passar e vai embora. Gonçalo chega a casa a chorar e bate com a porta. Clarice manda vir com ele, mas Mónica percebe que ele estava a chorar e vão ver o que se passa. Gonçalo está transtornado e tem vontade de partir tudo.

Mónica (Catarina Nifo) pergunta o que se passa, mas Gonçalo manda-a embora. Mónica abraça-o e ele acaba por dizer que Aruna não gosta dele. Mónica fica alerta e Clarice começa a entender o que poderá .

Um ódio visceral cresce-lhe no olhar. Batem à porta com fúria e Aruna acha que pode ser Virgílio. Do outro lado estão Clarice e Mónica, furiosas com o que Aruna fez a Gonçalo. Aruna não entende e Clarice explica-lhe que Gonçalo descobriu que ela esteve a pousar nua para Virgílio, enquanto ele estava à sua espera para viajarem. Aruna sente-se muito culpada e Sanjay fica desiludido.

Reveja o beijo apaixonado entre Gonçalo e Aruna: 

