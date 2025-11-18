Exclusivo «A Protegida»: Virgílio recebe a herança de Benedita mas perde a cabeça ao ver o valor

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) entrega uma declaração de sobriedade e relembra o advogado de que essa era a condição para receber a herança de Benedita (Maria do Céu Guerra). O advogado está a par do assunto e passa-lhe imediatamente um cheque com a quantia que Benedita definiu para ele, mas Virgílio perde o sorriso ao ver o valor. Virgílio entra no restaurante, mas Diana diz-lhe que já não estão a servir almoços. Virgílio diz que está ali para falar com Laura (Alexandra Lencastre) e Mariana (Matilde Reymão). Diana vai chamá-las.
Diana avisa Laura e Mariana que Virgílio está ali para falar com elas. Laura e Mariana estranham que ele as tenha procurado tanto tempo depois e Laura acha que não pode ser nada de bom. Mariana tenta ser mais otimista, mas começam a ouvir pratos a partirem-se e vão a correr ver o que se passa. Virgílio continua a partir pratos. Mariana tenta impedi-lo. Ele quer que Mariana sinta o prejuízo, tal como ele sentiu, pois sente-se enganado pelo valor que recebeu da herança e acha que Mariana o induziu em erro. Laura não quer acreditar que Virgílio ainda se esteja a queixar, depois de tudo o que fez. Ele diz-lhes umas verdades e sai desembestado.
Recorde-se que Benedita deixou uma condição para Virgílio ter direito à sua parte da herança: