Exclusivo «A Protegida»: Virgílio tem um ataque de ciúmes, mas já pode ser tarde

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) está a ensaiar uma coreografia. Gonçalo (João Bettencourt) bate à porta e diz que a partir de agora vai anunciar-se sempre, por respeito a Aruna. Ela estranha aquela atitude. Ele diz que muitas surpresas vêm por aí e Aruna fica confusa e curiosa.

Virgílio (Diogo Morgado) entra no ginásio e encontra Hélder. Pergunta por Aruna e Hélder diz que ela está na sala de dança. Gonçalo e Aruna brincam um com o outro e Aruna sorri. Virgílio fica cheio de ciúmes ao ver a cumplicidade entre eles. Vai para intervir, mas foca-se no sorriso de Aruna e desiste.

Recorde-se que Virgílio acabou a relação com Aruna de forma muito triste: