Exclusivo «A Protegida»: Virgílio trai Sanjay e os ânimos exaltam-se

  • Hoje às 11:01
Exclusivo «A Protegida»: Virgílio trai Sanjay e os ânimos exaltam-se
Em «A Protegida», Francisco (Vitor d' Andrade) entrega a Sanjay (Mário Oliveira) o protótipo que quer implementar na fábrica e Sanjay percebe que se trata do seu protótipo. Sanjay já não tem dúvidas de que Virgílio (Diogo Morgado) lhe passou a perna. Francisco ignora esse facto e pede a Sanjay para o pôr em funcionamento.

Sanjay confronta Virgílio por lhe ter roubado o protótipo. Virgílio diz que não fez nada que Sanjay não quisesse fazer e que apenas se adiantou. Sanjay volta a ver o velho Virgílio e diz-lhe que não vale nada, não só por isto, mas pelo que fez a Aruna (Noua Wong). Virgílio diz que ela o traiu, mas ambos sabem que ela nunca faria isso.  

Aruna está a dar uma aula de dança com espadas e agradece às alunas pelo empenho. Sanjay chega de semblante carregado e diz que tem de lhe contar o que Virgílio anda a fazer.

Francisco e Virgílio jogam bilhar e conversam sobre o protótipo. Francisco já percebeu que Virgílio enganou Sanjay. Virgílio diz que se não o fizesse, seria Sanjay a fazê-lo e que a Aruna não é muito diferente do irmão. Francisco assente compreensivo. Ambos concordam que as mulheres são manipuladoras.

