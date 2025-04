Exclusivo «A Protegida»: Vitória descobre que Gonçalo é culpado pelo filho estar de cadeira de rodas

Em «A Protegida», Nuno (Tiago Teotónio Pereira) e Gonçalo (João Bettencourt) esperam junto ao prédio de Duarte (Gonçalo Braga). Vitória aparece e vai ter com ele. Gonçalo entrega-lhe um envelope com dinheiro para a operação de Duarte. Este aproxima-se e não quer acreditar que Gonçalo está a falar com Vitória. Ela percebe que eles se conhecem e Duarte diz que foi Gonçalo que o pôs na cadeira de rodas. Vitória fica em choque.

Vitória não quer acreditar que foi Gonçalo que deixou Duarte numa cadeira de rodas. Duarte estranha que a mãe saiba o nome de Gonçalo. Ela diz que ele apareceu no atelier, mas claramente não sabia quem ele era realmente.

Gonçalo insiste em dar o dinheiro a Duarte, mas Vitória recusa.

Nuno percebe que aquilo foi má ideia. Gonçalo gostava de ter sentido alguma coisa, mas não sentiu nada e liga a Aruna (Noua Wong) a perguntar-lhe se podem falar.

