Exclusivo «Amor à Prova»: Agressivo, Bruno culpa Cris do acidente de Sara

Em «Amor à Prova», Nelson (Fernando Rodrigues) e São (Sofia Grillo) chegam à clínica e vão logo ter com Cris (José Condessa). Nelson pergunta o que aconteceu, pois Sara (Joana de Verona) é muito cuidadosa a conduzir. Bruno (João Arrais) empurra Cris e pergunta-lhe o que fez a Sara, pois ela teve o acidente, porque estava passada com ele. São separa-os e diz que não é hora, nem local para aquilo.
Bruno discute com Cris, pois acha que ele teve culpa pelo que aconteceu. Cris explica porque discutiram e que não foi ele que decidiu contar a verdade a Nico (Salvador Biernat).
David (Diogo Amaral) informa que suspeitam que possa haver um comprometimento dos membros inferiores. Nelson fica furioso ao saber que Sara teve o acidente de carro e pergunta se foi no carro de Cris. Nelson está furioso e surpreendido por Sara ter o hábito de participar em corridas. Nelson culpa Bruno pelo sucedido, mas ele atira as culpas para Cris, por ter prometido ficar longe de Nico e agora sonhar em passar o Natal com ele e a outra. Nelson pergunta quem é a outra.
David pede silêncio e diz que Sara corre o risco de ficar paraplégica. Cris acha injusto Sara ter tido o acidente logo agora. São percebe que há ali mais qualquer coisa e pressiona-o a contar. Pergunta se discutiram por Alice querer contar a verdade a Nico, mas Cris passa-se e explode. Nelson está muito abatido, por estar novamente num hospital, com um familiar a lutar pela vida.