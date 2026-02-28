Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice assume ao pai que gosta de Cris e pode divorciar-se

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 54min
Em «Amor à Prova», Ana (Leonor Oliveira) comenta com Alice (Mafalda Marafusta) que o casamento de Cris (José Condessa) foi cancelado. Alice veio falar com o pai sobre a traição, mas Ana não quer estar presente. Alice diz ao pai que já soube da traição e não o condena, mas pede-lhe para gerir o assunto da melhor forma com a mãe.

Alice diz que seria hipócrita se criticasse o pai e Vítor (Diogo Infante) fica intrigado. Vítor tenta perceber o que Alice quis dizer e ela explica que corre o risco de passar por uma situação semelhante, pois gosta de Cris. Alice diz que tentou evitar, mas foi mais forte do que eles. Vítor aconselha a filha a gerir melhor aquela situação do que ele, para não magoar ninguém. Alice agradece o apoio do pai.

Recorde o momento em que Alice e Cris se declararam um ao outro:

