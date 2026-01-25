Exclusivo «Amor à Prova»: Alice decide contar toda a verdade a Nico

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) assume que anda a evitar Tomás (João Jesus), mas não sabe explicar porquê. Alice acha que é devido a tudo o que está a acontecer e confessa que se sente abandonada. Tomás segue os conselhos de Amália e fica do lado de Alice, em vez de ir sempre contra ela. Alice nota essa mudança. Tomás relembra como se conheceram e promete ficar sempre ao lado dela.

Tomás e Alice entram no quarto aos beijos. Ele está mais empenhado do que ela, mas Alice deixa-se levar e entrega-se ao momento. Tomás começa a despi-la e deita-a na cama. Na mesinha de cabeceira vemos o telemóvel de Alice a vibrar, com a uma chamada de Cris (José Condessa).

Alice ouve o áudio que Cris lhe enviou e respira fundo. Tomás entra e diz que já há muito tempo que não dormia tão bem. Alice esforça-se para ser simpática. Tomás diz que em breve os problemas vão desaparecer e as sombras mecânicas vão ficar no passado. Alice pede-lhe para não falar assim de Cris e Tomás beija-a. Saem para a clínica. David (Diogo Amaral) acompanha Alice e Tomás para irem ver o filho. Alice estranha que Tomás esteja tão tenso, com notícias tão boas. Tomás revela que a avó biológica de Nico lhe contou que era sua avó. Alice pergunta se Nico (Salvador Biernat) já sabe que Cris é seu pai e Tomás diz que não, mas pode saber que é adotado. Tomás e Alice estão ansiosos à espera de Nico. Tomás está apreensivo com o que ele possa ter ouvido. Nico chega e eles fazem uma grande festa. Tomás faz perguntas sobre o dia em que Nico se sentiu mal. Nico diz que estava com uma senhora e Tomás pergunta-lhe se se lembra do que conversaram. Nico diz que se lembra de tudo. Alice prepara-se para sair de casa, quando Tomás aparece. Ela surpreende-se, pois tinham combinado trocar de turno na clínica. Tomás diz que Nico está bem e quis passar um tempo com ela. Tomás refere que em breve, vão voltar a ter a vida que tinham. Alice diz que a vida nunca mais vai ser igual e decidiu que vai contar a verdade a Nico.

Tomás não compreende porque motivo Alice mudou de ideias e quer contar a Nico que é adotado. Alice diz que sempre quis contar, mas respeitou a vontade de Tomás. Só que agora com a doença, as coisas mudaram. Já toda a gente sabe que Cris é o dador e pai de Nico. Tomás aceita contar que Nico é adotado, mas não dizer quem é o pai.

