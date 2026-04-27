Exclusivo «Amor à Prova»: Alice encontra Amália nos braços de Tomás

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) chega e pede a Tomás (João Jesus) para chamar Alice (Mafalda Marafusta). Ele percebe que ela não está bem e pergunta se foi alguma coisa com o bebé. Amália diz que teve uma discussão horrível com David (Diogo Amaral) e Tomás pergunta se foi por causa do que viu na clínica. Amália chora e Tomás abraça-a. Amália diz que Carlos (Rodrigo Trindade) a anda a perseguir há algum tempo e faz de tudo para assombrar o seu casamento. Amália compara-o a Cris e Tomás fica desconfortável.

Tomás fica a saber do vício das apostas e da mentira sobre a morte da mãe de Carlos. Tomás não entende como David acredita em Carlos e não em Amália. Amália agradece o apoio de Tomás e coloca-lhe a mão no ombro.

Alice chega e Amália retira a mão. Alice fica surpreendida com a visita de Amália e ela conta que discutiu com David. Amália diz que Tomás a deixou passar ali a noite e pergunta a Alice se se importa. Amália já contou a Alice o que Carlos disse a David. Alice acha um absurdo, pois acredita que é tudo mentira. Amália diz que ele fez insinuações sobre o aborto e que a fez reviver aquele momento. Alice diz que até foi bom Amália dormir ali, assim Tomás foi dormir com Nico. Amália sonda a relação deles e confessa que achou que Alice estava a gostar de Cris.

Recorde-se que Alice está de pé atrás com a irmã, pois ela já a tramou: