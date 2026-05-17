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Exclusivo «Amor à Prova»: Alice pede o divórcio

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  • Hoje às 09:49
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Em «Terra Forte», Alice (Mafalda Marafusta) conversa com o pai sobre o seu casamento e ele concorda que não vale a pena arrastá-lo mais. Alice diz que para além disso, Tomás (João Jesus) foi violento e Vítor fica muito preocupado. Alice diz que aquilo tem de acabar, mas tem medo da reação de Nico (Salvador Biernat). Tomás aparece e Vítor (Diogo Infante) disfarça, dizendo que estavam a falar sobre Nico conhecer a sua nova casa. 

Alice chega a casa e Tomás pede-lhe desculpa pelo seu comportamento na noite anterior. Alice diz que aquilo não vai voltar a acontecer. Tomás quer virar a página e conta que comprou uma viagem dde família para o Mónaco. Alice diz que ela e Nico não vão e pede o divórcio.

 Alice acha que o casamento deles está a definhar e Tomás diz que estava a fazer tudo para o casamento sobreviver. Alice acusa Tomás de querer esconder quem é o verdadeiro pai de Nico. Este diz que o filho é que não quis saber. Vera ouve Tomás dizer que Nico teve leucemia e conta que a mãe morreu dessa doença. 

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 Alice acha que as inseguranças de Tomás nunca vão acabar. Tomás diz que tem tentado melhorar. Tomás faz-se de vítima e Alice acaba por falar em Cris (José Condessa). Fala de todos os esquemas de Tomás para afastar Cris. Tomás diz que deixa Alice ir com o filho se ela arranjar uma casa, pois não a quer a morar com nenhum dos avós.

Recorde-se que Alice tem uma relação extraconjugal com Cris:

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