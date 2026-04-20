Exclusivo «Amor à Prova»: Alice usa alzheimer de Afonso para obter informações sobre a mãe de Nico

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) vai ter com Alice (Mafalda Marafusta) e pergunta-lhe como correu a conversa com Marta. Cris quer saber o que descobriu sobre a mãe biológica de Nico (Salvador Biernat).

Cris fica frustrado por Marta não ter dado nenhuma informação sobre a mãe biológica de Nico. Alice tem quase a certeza de que ela sabe alguma coisa, mas não podia pressioná-la. Cris quer focar-se em Afonso, mas Alice diz que a doença dele está a avançar muito. Cris pede a Alice para estar atenta aos surtos, talvez ele revele alguma informação.

Afonso (Guilherme Filipe) tem um surto e procura um processo de tribunal nos armários do quarto de Nico. Olga está preocupada e tenta chamá-lo à razão. Afonso olha para Olga, mas vê Vera. Recebe uma chamada e pede a Olga para o deixar sozinho. Alice chega a casa e pede a Olga para chamar Afonso, mas ela conta-lhe que ele teve outro episódio e preferia que fosse Alice a falar com ele. Olga conta que Afonso revirou o quarto de Nico à procura de um documento sobre violência doméstica. Alice regista.

Tomás (João Jesus)aparece com a pulseira GPS e pergunta a Olga se sabe de Afonso. Afonso foi encontrar-se com Glória e reconhece-a. Ela diz que tem uma informação que pensa ser do seu interesse. Tomás liga a Afonso, mas ele não atende e Tomás fica muito preocupado, pois sem a pulseira GPS, pode estar em qualquer lado. Olga diz que não deu conta dele sair e a única coisa que viu, foi ele a receber um telefonema. Alice acalma Tomás e diz que vai correr tudo bem.

Tomás começa a achar que está na hora de contratar um cuidador 24h por dia. Cris já contou aos pais que a ex-diretora do orfanato não deu nenhuma informação sobre a mãe biológica de Nico. Cris não sabe o que fazer a seguir, mas não vai desistir. Diz que vão ficar atentos ao que Afonso possa dizer. Afonso chega e Alice pergunta-lhe onde foi. Ele não gosta do interrogatório. Alice sabe que ele saiu depois de um telefonema e quer saber quem lhe ligou, que o fez sai de casa às escondidas.

Tomás acabou de chegar, depois de Alice lhe ter ligado a dizer que Afonso apareceu. Alice diz que ele a insultou quando lhe perguntou quem lhe ligou e que o fez sair de casa às escondidas. Tomás pergunta-lhe se tem alguma suspeita e Alice percebe que falou demais.

Recorde que os surtos têm sido cada vez mais frenquentes: