Exclusivo «Amor à Prova»: Amália e David anunciam ao mundo que vão ser pais

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) explica a Carlos (Rodrigo Trindade) que o anúncio da gravidez é importante para atingir um milhão de seguidores, mas David (Diogo Amaral) quer comunicar à família primeiro, por isso é o que vai acontecer. Amália esbarra em João e pede-lhe para avisar Sara, que está ali à espera do resultado do exame. Amália está por ali à espera de Sara, mas quem aparece é David.

Ele traz o resultado do exame na mão e diz que desta vez é Amália que vai ser surpreendida. Ela está em pânico. Estão todos reunidos.

Amália tenta ligar a Luz, mas não consegue. Amália e David anunciam que vão ser pais e todos festejam. Tomás fica desconfortável, pois sente-se diminuído. Carlos dá os parabéns a Amália e aconselha-a não cometer o mesmo erro da primeira vez. David salta em defesa de Amália e pergunta a Carlos se tem algum problema.

Estão todos surpreendidos com a reação de Carlos. Alice compreende que aquela gravidez não seja fácil para ele. Carlos relembra que Amália não queria engravidar de novo. Amália conta à mãe que está grávida. Tomás pica Amália por causa da reação de Carlos e esta diz-lhe que sabe que foi ele e Sara que fizeram com que Cris fosse detido.

Recorde-se que David queria muito ser pai: