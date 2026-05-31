Exclusivo «Amor à Prova»: Amália e Tomás envolvem-se

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) conta uma versão distorcida a Tomás (João Jesus) e diz que Alice (Mafalda Marafusta) queria vir buscar as suas coisas e levar Nico (Salvador Biernat). Amália diz que teve de agir e sugeriu vir ali para casa, para impedir que Tomás fizesse a cabeça de Nico. Tomás não percebe como aquilo os pode ajudar, mas Amália acha que assim Alice vai confiar nela e contar-lhe os seus planos.
Amália chega com uma pequena mala de viagem e diz que não sabe quantos dias vai ficar. Tomás está concentrado no telemóvel e fica indignado por Filipa ter ido passear com Afonso e não ter reparado que a pulseira GPS estava desligada. Amália massaja Tomás e propõe irem brincar com Nico. Tomás avisa-a para não confundir as coisas.
Amália mete-se na cama de Tomás, mas ele diz-lhe que se enganou no quarto. Amália diz que não conseguia dormir na cama de Nico e passa a mão pelo peito de Tomás. Ele resiste e Amália pergunta-lhe se ainda pensa em Alice. Amália pede-lhe para a deixar fazer esquecer Alice e os dois envolvem-se.
Recorde-se que Amália está feita com Tomás contra Alice: