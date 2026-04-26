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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália expulsa David de casa

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:57
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Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) diz que foi muito estranho dormir fora de casa. David (Diogo Amaral)diz-lhe que devia ter vindo para casa, para falarem. Amália não gostou que David tivesse duvidado dela. David diz que é um homem da ciência e a melhor forma de dissipar dúvidas, é fazerem um teste de gravidez na clínica agora ou irem ter com o Dr. Ricardo. Amália fica encurralada.

 David insiste para que Amália faça exames para confirmar a gravidez. Amália finge-se muito ofendida por David estar a desconfiar dela e afirma que não vai passar por aquilo outra vez. David fica confuso.

 Amália traz duas malas de viagem e aconselha David a pensar na vida, em vez de desconfiar dela. David está incrédulo por ela o estar a expulsar de casa. Amália diz que nunca fez nada que beliscasse a sua confiança, mas David não concorda. Amália não admite que David desconfie dela, por causa de algo que Carlos disse.

 David está dentro de um táxi e olha pela janela, sem saber muito bem o que fazer. O taxista pergunta-lhe se já decidiu para onde vai, mas David ainda não sabe.

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