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Exclusivo «Amor à Prova»: Amália finge estar grávida

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:31
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Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) faz um direto onde promove um faqueiro, mas a maior parte dos comentários é sobre os enjoos dela e a possibilidade de estar grávida. David (Diogo Amaral) chega e conta que Afonso (Guilherme Filipe) ficou internado, mas Amália diz que não quer saber dos problemas da família. David trouxe um teste de gravidez e quer fazê-lo com Amália. Ela fica tensa.

David recorda o dia em que pediu Amália em casamento e diz que hoje também pode ser memorável. Amália percebe que ele está a falar da possibilidade de estar grávida e David quer fazer já o teste, mas ela prefere deixar para logo. Amália fica eufórica ao ver que tem mais seguidoras e liga a Carlos (Rodrigo Trindade) a pergunta-lhe se tem novidades de Estela. Amália chamou uma seguidora que está grávida e diz que vai ajudá-la a promover-se nas redes sociais. Laura fica deslumbrada por estar em casa de Amália e por ela a ir ajudar.

Amália diz que Laura deve fazer um teste de gravidez, pois as seguidoras gostam de realismo e dá-lhe o teste que David comprou.  Laura vem do interior com o teste de gravidez positivo. Amália fica radiante e prepara tudo para gravar o direto de Laura, a anunciar que está grávida. Amália acha tudo uma piroseira e tem vontade de atirar Laura pela janela, mas disfarça e finge que gostou muito. Laura e Amália veem o vídeo e Amália diz que está ótimo. Laura quer repetir, mas Amália diz que a espontaneidade também é muito importante. Laura pega na caixa com os adereços do vídeo e pergunta se pode ficar com eles. Amália diz que sim, mas oferece-lhe outro presente para a distrair e rouba o teste de gravidez positivo.

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David chega a casa e pergunta logo a Amália se o período apareceu. Ela diz que não e que está ansiosa para fazer o teste. Amália pega no teste forjado, mas David dá-lhe um novo, mais completo, e pede-lhe para fazer antes aquele. Amália tem vontade de se atirar da ponte, mas disfarça.

 Amália finge que se sente mal e pede a David para ir à farmácia. Ele acha que é tudo ansiedade e tenta acalmar Amália, mas ela insiste que precisa de um medicamento. Assim que ele sai, Amália faz uma chamada.

 Amália procura o seu saco do lixo no contentor. Encontra-o e retira o frasco com urina de Laura. Nota que o frasco está um pouco aberto, fecha-o e leva-o. David chega da farmácia e Amália diz que já se sente melhor. Revela que já fez o teste e que está à espera para saber o resultado. David pede-lhe para ter calma, mas está tão ou mais nervoso do que ela. Veem o resultado do teste e David fica muito emocionado. Amália finge que se emociona também, mas está é aliviada por ter conseguido enganá-lo. David ofereceu uma t-shirt a Amália que diz: "Melhor Mãe do Mundo". Amália finge-se muito emocionada, mas também frágil e com medo que aconteça o mesmo que aconteceu na outra gravidez. David diz-lhe que desta vez vai correr tudo bem. Amália envia um áudio a Laura, a dizer-lhe que se esqueceu do teste ali em casa.

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Recorde-se que David andava a insistir muito com Amália:

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