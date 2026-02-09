Exclusivo «Amor à Prova»: Amália tem um plano contra os pais e age sem dó nem piedade

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) está completamente perdido nos sentimentos que Amália (Ana Guiomar) tem pela mãe e acha que devia procurar ajuda. Amália diz que vai fazer tudo para manter o casamento dos pais e ver a mãe infeliz. Carlos não entende como ela vai fazer isso. Amália diz que vai começar por impedir que Vítor e Simone (Susana Arrais) se reconciliem.

Simone tenta reconfortar Carlos e pergunta-lhe se precisa de ajuda com alguma coisa. Ele agradece o apoio dela e continua a encenação de que está muito abatido. Simone rejeita uma chamada de Vítor. Carlos conta a Ana que a mãe morreu e Ana dá-lhe os sentimentos e oferece-lhe uma bebida. Carlos aproveita para dizer que Simone o tem apoiado muito. Amália visita Luz (Alexandra Lencastre) e diz-lhe que precisam de ter uma conversa séria sobre Vítor. Luz fica insegura e pergunta de onde aquilo veio agora.

Vítor toca à campainha da casa de Simone, mas ninguém abre. Entra para o seu carro e fica ali pensativo, até que para um carro TVDE de onde sai Simone e logo de seguida Carlos. Dirigem-se os dois para casa de Simone. Vítor fica incrédulo.

Amália diz que a mãe dedica muito tempo à cerâmica e por isso é que o pai não tem vontade de vir para casa. Luz revela que está a preparar uma surpresa para melhorar o casamento. Amália fica curiosa e quer saber o que é. Luz diz que está a preparar uma viagem surpresa ao Japão.

Simone pergunta a Carlos se já avisou Vítor e diz-lhe que tem de o fazer, pois amanhã não vai trabalhar. Carlos finge-se desorientado e pega no telemóvel para lhe ligar, mas diz que não atendeu. Carlos agradece a Simone por ter tornado o pior dia da sua vida, em algo suportável.

Luz mostra o guia que comprou para a viagem ao Japão, mas Amália diz que isso já não se usa e decide acompanhar os pais na viagem. Luz explica que é uma espécie de lua-de-mel, mas Amália acha que se também for há menos pressão, além disso também está a precisar de mudar de ares. Amália entrega um papel a Luz e diz-lhe que já tratou de tudo.

Carlos conta a Amália como enganou a Simone com a morte da mãe. Amália espera que a mãe de Carlos não apareça e o desmascare. Carlos diz que a mãe mora no Brasil. Amália revela que decidiu viajar com os pais e David, para ver se ele se esquece da inseminação artificial. Carlos pergunta a Amália quando deixa o marido, para ficar com ele. Amália já pôs o seu plano em marcha e perguntou a David quando pode tirar férias. Ele diz que enquanto Nico estiver internado, está fora de hipótese. Amália diz que está preocupada com o casamento dos pais e Luz está a organizar uma viagem surpresa para Vítor. Amália pensou que podiam ir juntos. David (Diogo Amaral) está muito surpreendido com tudo.

