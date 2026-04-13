Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália vinga-se de Carlos

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:02
Exclusivo «Amor à Prova»: Amália vinga-se de Carlos - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) faz um story sobre o pequeno-almoço que preparou para David (Diogo Amaral), para o animar, já que ontem teve um dia difícil. David nem se senta à mesa e diz que tem um assunto urgente para resolver na clínica. Amália liga a Laura (Joana Barradas) e diz-lhe que precisa da sua ajuda. Amália conta a Laura que o seu ex-marido já sabe da gravidez e ameaçou-a. Laura acha que Amália devia falar com David, mas Amália diz que tem medo do que o ex-marido possa fazer a David e por isso lembrou-se que Laura a podia ajudar. 

 Amália conta a Laura que Carlos (Rodrigo Trindade) é viciado em apostas e pede-lhe para ligar à mãe dele. Laura pergunta-lhe porque não liga ela e Amália diz que ele deve ter dito muito mal dela à mãe. Laura não sabe se é capaz, mas Amália acha que sim, pois foi escolhida de entre milhares de seguidoras.

 Carlos diz que a única explicação é a operadora ter dado o número da mãe a outra pessoa e essa pessoa lhe ter ligado. Simone acha improvável que essa pessoa tivesse o número de Carlos. Ele finge-se muito consternado e entorna o café, para fugir às perguntas.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Recorde-se que Carlos ficou completamente enraivecido quando soube que Amália estava grávida:

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie assumem o namoro

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno morre de medo de Estela

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: David procura Verónica, a mulher que pode contar o que Afonso esconde

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Namorada de Bruno tenta bater em Sara e ela tem de chamar a polícia

Amor à Prova
sáb, 11 abr

Amor à Prova: Tomás ameaça Sara sem dó nem piedade

Amor à Prova
sex, 10 abr

Amor à Prova- Vítor deixa Tomás sem saída: «Contas tu ou conto eu?»

Amor à Prova
sex, 10 abr
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Terra Forte
sáb, 31 jan
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre quem é Leumi e obriga-o a contar tudo sobre Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 10 abr
2

Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»

sex, 10 abr
3

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
4

«Casei com o homem da minha vida»: atriz da TVI vive o seu conto de fadas

31 jul 2025
5

Vem aí em «Terra Forte»: Por Cobra, Maria de Fátima tem um ataque de ciúmes à frente do marido e dos filhos

Terra Forte
seg, 6 abr
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: David procura Verónica, a mulher que pode contar o que Afonso esconde

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Manuel é assassinado?

Terra Forte
Ontem

Joana Alvarenga, Renata de «Morangos com Açúcar», tem nova vida fora de Portugal e mostra a realidade

Ontem

«A desligar do mundo»: Longe de Portugal, Sara Prata vive dias de sonho em família

sáb, 11 abr

Marisa Cruz prepara-se para mudar e submete-se a tratamento: “Seguimos juntas”

Queridos Papás
sex, 10 abr

Vem aí em «A Protegida»: Quem é o homem que deixa Mónica completamente petrificada?

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Joana Alvarenga, Renata de «Morangos com Açúcar», tem nova vida fora de Portugal e mostra a realidade

Ontem

Marisa Cruz prepara-se para mudar e submete-se a tratamento: “Seguimos juntas”

Queridos Papás
sex, 10 abr

«Não está a ser um ano fácil»: Inês Herédia expõe luta pessoal e recebe onda de apoio

sex, 10 abr

Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»

sex, 10 abr

A dias de ser mãe, as fotografias desta atriz estão somar milhares de reações

sex, 10 abr

Depois de ser criticada, Helena Laureano toma decisão e surpreende tudo e todos

qui, 9 abr
Mais Fora do Ecrã