Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Em «Amor à Prova», o evento está a terminar. Um cliente pergunta a Melanie (Beatriz Costa) se tem redes sociais e ela fica tensa. Ana (Leonor Oliveira) convida André (Lucas Dutra) para beber, mas ele diz que tem de acabar o trabalho. Ana manda-o embora e quase o expulsa da roulotte. Melanie assiste e fica com ciúmes.

André pergunta-lhe se quer ajuda para levar o material para casa, mas ela recusa. Melanie diz que o concerto correu muito bem e Simone festeja pela amiga. André quer levar o material para o quarto, mas Melanie diz que não. André e Simone estranham. André sugere beberem um vinho e verem os vídeos do concerto. Melanie gosta da ideia, mas André percebe que não tem o telemóvel e vai à taqueria ver se ficou lá. André chega para procurar o telemóvel e encontra Ana e os amigos a beberem muito animados. Combinam ir a uma festa e Ana diz que conduz.

André fica muito preocupado e tenta chamá-la à razão. Ana diz que só há uma maneira dela não conduzir, é ser André a conduzir. Bruno chega a casa e encontra Melanie a dormir no sofá e dois copos de vinho por ali. Melanie acorda e diz que André foi à taqueria buscar o telemóvel, mas deve ter esquecido o caminho de volta. Bruno diz que a amiga dele também o deixou pendurado. Melanie vê uma mensagem de André, a dizer que aconteceu um imprevisto e fica triste. Ana e os amigos continuam a beber. Ana não acha normal que André tenha preferido ficar ali a limpar, em vez de ir a uma festa e diz-lhe que vai ser promovido a empregado do mês. Ana quer ir a conduzir para a festa, mas André pede-lhe para não o fazer. Ana diz-lhe que o vai ensinar a convencer Melanie a fazer o que ele quer e beija-o. André leva Ana a casa e pede-lhe para não fazer barulho, mas ela quer continuar a festa, põe música e pega numa garrafa de whisky. André diz-lhe que tem de ir embora e que ela devia ir beber água e dormir. Ana compara-o ao pai dela. Vítor aparece e pergunta o que se passa ali. Cris reparou que André chegou tarde. Este diz que teve de levar Ana a casa, porque ela bebeu demais e Melanie deve estar chateada, porque a deixou pendurada. André conta que conheceu Vítor, o avô adotivo de Nico e até foi simpático. Cris pergunta a André se já tem novidades sobre o que pode fazer por Nico.

Recorde-se que André tinha uma relação com Melanie: