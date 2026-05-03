Exclusivo «Amor à Prova»: André é raptado

Em «Amor à Prova», Samuel pergunta a André (Lucas Dutra) se o encontro se mantém e pede-lhe a morada para mandar um TVDE ir buscá-lo. André diz que não é preciso e que vai ter com ele, mas Samuel insiste. Fred espera que as coisas corram bem desta vez e que André seja o isco perfeito para atrair Melanie (Beatriz Costa).

André estranha o sítio para onde estão a ir, mas Samuel diz que é mesmo ali. André tenta sair do carro, mas Fred tranca as portas. André percebe que algo se passa e grita por ajuda. Fred mostra-lhe a arma e pede-lhe para ligar a Melanie, mas o telemóvel nem chama. Fred diz-lhe para ligar a Bruno (João Arrais). André está muito confuso e em pânico. Bruno passa o seu telemóvel a Melanie e diz que André quer falar com ela. Melanie estranha e fica em pânico ao ouvir Fred. Melanie pergunta a Fred porque está com o telemóvel de André e Bruno fica alerta. Fred passa o telemóvel a André e este pergunta a Melanie quem são aqueles gajos.

Melanie em pânico, pergunta a André para onde o levaram. Bruno percebe que é mais do que uma pessoa e fica preocupado. Melanie pede a Fred para não fazer mal a André e Bruno diz-lhe para ir ter à morada que lhe vai enviar e trocam André pela droga. Cris ouve e fica atónito.

Cris (José Condessa) está furioso e em choque por Melanie ter arrastado André para uma rede de droga. Melanie diz que também foi vítima e Bruno quer ir resolver as coisas com os traficantes. Cris tenta ser racional e manda Bruno estar quieto. Cris diz que os pais dele não podem saber de nada e vai falar com Vítor, pois ele tem um amigo na polícia. Melanie fica em pânico. Cris liga a Vítor e pede-lhe para vir ter a casa de Melanie com o seu amigo polícia. Melanie está em pânico, mas Cris mostra-se pouco empático, pois André corre perigo por causa dela. Melanie chora e explica que também não queria nada daquilo. Cris fica com pena dela e diz-lhe que vão resolver tudo. André pede para ir à casa de banho, mas Fred diz-lhe para aguentar. André volta a dizer que não tem nada a ver com aquilo e que Melanie nem sequer é sua namorada. Eles começam a achar que André sabe onde está a droga e apontam-lhe a arma para dizer onde está. André jura que não sabe. Recebe uma sms e Fred espera que seja a localização da droga. Bruno chega às ruínas e olha em volta à procura de alguém. Pega num pau que lhe sirva de arma e fica à espera que alguém chegue. Bruno entra nas ruínas, confirma que está lá a droga e olha para os pacotes, tenso. Cris quer ligar a André, mas Vítor diz-lhe para seguir as indicações da polícia. António diz que conseguiram rastrear os telemóveis de André e Bruno e eles estão próximos, na zona de sarilhos grandes. Cris quer ir para lá, mas mais uma vez, Vítor aconselha-o a deixar os profissionais fazerem o seu trabalho. Fred chega no seu carro e aproxima-se de Bruno, que empunha um pau. Fred goza com Bruno. Este pergunta por André e fica confuso ao ver Samuel, achando que também foi raptado. Fred revela que Samuel trabalha para ele e mostram André. Fred aponta a arma a Bruno e pede-lhe a droga.

Fred aponta a arma a Bruno e André, enquanto Samuel recolhe a droga. Fred confere tudo e fica aliviado por conseguir recuperar a droga. Fred quer levar o carro de Bruno, mas ele reage e diz que o carro é de um cliente. Samuel dá-lhe uma coronhada e engata a arma, como se fosse disparar. André fica em pânico.

Cris conduz o seu carro em direção ao terreno e diz à mãe que está tudo bem. Cris vê um carro ali estacionado e questiona de quem será. O polícia pedelhe para manter a calma, mas Cris está ansioso para saber onde está o irmão e se está bem.

Cris entra no casebre e vê André e Bruno amarrados e amordaçados. Já lá estão também dois inspetores da PJ e dizem que os suspeitos fugiram. Cris fica surpreendido por ser mais do que um. André explica que afinal Samuel não era assim tão certinho e só se aproximou dele, para recuperar a droga.

Recorde-se que Melanie temia que isto acontecesse: