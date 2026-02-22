Exclusivo «Amor à Prova»: Bruno conta a Cris que ama Sara

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) confronta Bruno (João Arrais) pela forma como o tratou na clínica e quer saber o que fez, para Bruno lhe falar com tanto ódio. Bruno diz que devia estar no lugar de Cris e dar a Sara tudo o que ela merece, pois Cris não o está a fazer e ele é apaixonado por Sara (Joana de Verona) desde sempre. Cris fica em choque. CRIS, muito tenso, confronta alguém que ainda não vemos.
Bruno quer saber se é com Sara que Cris quer ficar para sempre. Cris faz um balanço das suas relações e diz que com Sara foi diferente, mas quando Nico apareceu, as coisas mudaram. Bruno pergunta se foi só Nico ou também Alice. Bruno revela que Sara já sabe que ele é apaixonado por ela. São liga a Cris e ele fica em choque com o que ouve.
Recorde-se que Melanie tinha feito um ultimato a Bruno: