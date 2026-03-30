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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Busca pela mãe de Nico ameaça expor conspiração de Tomás

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:04
Exclusivo «Amor à Prova»: Busca pela mãe de Nico ameaça expor conspiração de Tomás - TVI
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Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) vai ter com Cris (José Condessa) e abraçam-se como se não se quisessem largar nunca mais. Cris diz que descobriu o caminho para encontrar a mãe biológica de Nico (Salvador Biernat) e pergunta a Alice o nome da instituição de onde Nico veio, mas Alice não sabe. Cris pede-lhe para tentar descobrir, mas têm medo que Tomás dificulte o processo.

 Alice fica nervosa com a revelação de que foi Tomás (João Jesus) que arquitetou a detenção de Cris. Este diz que foi André que descobriu. Alice não percebe como ter ido ter com Amália pode fazer parte daquilo. Cris sugere que fale com a irmã, talvez a resposta esteja aí. Cris quer encontrar a mãe biológica de Nico, mas têm de manter Tomás debaixo de olho. Alice diz que falou com André, mas ele não revelou como soube que foi Tomás que arquitetou a detenção de Cris. Alice acha que o pai não devia ter confrontado Tomás e tem medo da reação dele, pois já não o conhece. Vítor acha que o casamento deles também chegou ao fim, mas Alice quer esperar que Nico esteja curado, para resolver isso.  André comenta com Cris que Alice o encostou à parede, para saber como soube que foi Tomás que arquitetou a detenção de Cris. André diz que só quis ajudar Cris e não pode denunciar a sua fonte. Pela reação de André, Cris desconfia que só possa ter sido Melanie. Cris conta que Alice já fez o pedido do processo de adoção. São pergunta quanto tempo vai demorar e Domingos quer saber qual é o plano. São confia que São Nicolau os vai ajudar. André afirma que a única hipótese de anularem a adoção, passa sempre por descobrirem a mãe biológica de Nico.

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