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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos dá o golpe mesmo à frente de Luz

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 7min
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Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) acha que Vítor (Diogo Infante) devia ir ao jantar que Luz marcou com o investidor, mas ele mostra-se muito afetado com tudo o que Luz (Alexandra Lencastre) tem feito e vê tudo como um ataque pessoal. Simone não concorda e começa a achar que ele sente alguma coisa pela nova Luz. Simone aconselha-o a refletir sobre o que sente e Vítor fica pensativo.

 Luz está reunida com Raul e Diniz. Luz vê o projeto de Diniz e fica interessada. Pergunta-lhe qual seria a zona onde iriam construir e percebemos que se trata do bairro onde Cris mora e onde está a oficina onde trabalha. Carlos entra no pc de Vítor e faz mais uma transferência. Quando termina, Luz entra e surpreende-se por vê-lo ali tão cedo. Carlos diz que está à procura de uns documentos para a auditoria e deseja boa sorte a Luz nesta nova fase da vida. Luz diz que trabalhar com ele já é uma grande sorte e às vezes é preciso tomar atitudes para que a vida mude de verdade. Vítor repreende Luz por andar a fazer negócios em jantares privados e afirma que essa não é a política da construtora. Luz diz que aquele é um ótimo negócio e não vai deixar que Vítor atrapalhe. Vítor alerta para alguns problemas no empreendimento de Aveiro e Luz diz que a auditoria os vai ajudar a perceber o que se passa.

Histórias sem pausas?
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