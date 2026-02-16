Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos droga Simone e finge que tiveram um caso

Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) prepara uma tábua de queijos, enquanto bebe um copo de vinho com Carlos (Rodrigo Trindade). Ele agradece-lhe por o fazer sentir melhor. Simone diz que se Melanie (Beatriz Costa) estivesse ali até podia cantar, mas pode ir buscar a coluna e pôr uma música. Carlos aproveita a saída de Simone, para lhe colocar um comprimido para dormir na bebida.
Simone já está meio zonza por causa do comprimido e falam sobre o seu sonho de estudar arquitetura. Simone confessa que o álcool lhe está a subir à cabeça e Carlos pede-lhe para ver os seus esboços. Carlos e Simone entram no quarto e ele fica impressionado com a organização e bom gosto do mesmo. Carlos não tem dúvidas de que Simone vai ser uma boa arquiteta. Ela sente uma tontura e deixa-se cair nos braços de Carlos.
Melanie encosta o ouvido à porta do quarto de Simone, pois continua a achar estranho que ela tenha deixado a casa desarrumada. Bruno acha que Melanie está a ser paranoica e espera que ela não faça o mesmo, quando ele leva miúdas lá a casa. Melanie bate à porta e Carlos aparece com ar ensonado. Carlos diz que Simone está a dormir. Simone desliga o alarme do telemóvel e fica confusa ao ver Carlos ali. Ele tenta beijá-la, mas ela afasta-se e pergunta o que se passou. Carlos finge-se ofendido por ela não se lembrar. Diz que conversaram, beberam vinho e deram uns beijos. Simone não se lembra e pede a Carlos para ir embora.
Carlos conta a Amália (Ana Guiomar) que passou a noite com Simone. Garante que não se passou nada, só que ela acha que sim, mas não se lembra. Carlos diz que vai explorar essa culpa até Vítor (Diogo Infante) voltar para Luz e depois Amália deixa David e podem finalmente ficar juntos. Amália diz-lhe que sim, só para ele se calar e revela que tem um encontro com Tomás (João Jesus).
Recorde-se que isto é tudo uma vingança, pois Carlos descobriu o segredo de Simone e Vítor: