Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos droga Simone e finge que tiveram um caso

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 23min
Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos droga Simone e finge que tiveram um caso - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) prepara uma tábua de queijos, enquanto bebe um copo de vinho com Carlos (Rodrigo Trindade). Ele agradece-lhe por o fazer sentir melhor. Simone diz que se Melanie (Beatriz Costa) estivesse ali até podia cantar, mas pode ir buscar a coluna e pôr uma música. Carlos aproveita a saída de Simone, para lhe colocar um comprimido para dormir na bebida.

Simone já está meio zonza por causa do comprimido e falam sobre o seu sonho de estudar arquitetura. Simone confessa que o álcool lhe está a subir à cabeça e Carlos pede-lhe para ver os seus esboços.  Carlos e Simone entram no quarto e ele fica impressionado com a organização e bom gosto do mesmo. Carlos não tem dúvidas de que Simone vai ser uma boa arquiteta. Ela sente uma tontura e deixa-se cair nos braços de Carlos.

 Melanie encosta o ouvido à porta do quarto de Simone, pois continua a achar estranho que ela tenha deixado a casa desarrumada. Bruno acha que Melanie está a ser paranoica e espera que ela não faça o mesmo, quando ele leva miúdas lá a casa. Melanie bate à porta e Carlos aparece com ar ensonado. Carlos diz que Simone está a dormir. Simone desliga o alarme do telemóvel e fica confusa ao ver Carlos ali. Ele tenta beijá-la, mas ela afasta-se e pergunta o que se passou. Carlos finge-se ofendido por ela não se lembrar. Diz que conversaram, beberam vinho e deram uns beijos. Simone não se lembra e pede a Carlos para ir embora. 

Carlos conta a Amália (Ana Guiomar) que passou a noite com Simone. Garante que não se passou nada, só que ela acha que sim, mas não se lembra. Carlos diz que vai explorar essa culpa até Vítor (Diogo Infante) voltar para Luz e depois Amália deixa David e podem finalmente ficar juntos. Amália diz-lhe que sim, só para ele se calar e revela que tem um encontro com Tomás (João Jesus).

Recorde-se que isto é tudo uma vingança, pois Carlos descobriu o segredo de Simone e Vítor:

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Desconfiado do comportamento de Sara e Bruno, Cris exige explicações

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás descobre que André é irmão de Cris e faz a pior cena de sempre

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália monta uma armadilha ao próprio pai

Amor à Prova
sáb, 14 fev

Amor à Prova- Em fúria, Alice e Cris pedem justificações a Amália

Amor à Prova
sex, 13 fev

Amor à Prova- Afonso ameaça Amália: «Esta mentira chamada Carlos vai ver a luz do sol»

Amor à Prova
sex, 13 fev

Amor à Prova- Cris está indignado: «Ela está a fazer negócio com a doença do Nico»

Amor à Prova
sex, 13 fev
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás descobre que André é irmão de Cris e faz a pior cena de sempre

Amor à Prova
Ontem
1

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem o documento que a torna dona de toda a fortuna

Terra Forte
Hoje
3

"Mesmo que o corpo falhe": Ator dos Morangos com Açúcar vive drama familiar e comove Portugal

Ontem
4

Ricardo Sá

qua, 7 jan
5

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha avança com o teste de paternidade

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Amor à Prova
sex, 13 fev

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Terra Forte
sex, 13 fev

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

qui, 12 fev

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

seg, 9 fev

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Terra Forte
ter, 10 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Amor à Prova
sex, 13 fev
FORA DO ECRÃ

"Mesmo que o corpo falhe": Ator dos Morangos com Açúcar vive drama familiar e comove Portugal

Ontem

Este é o detalhe do quarto da filha de AGIR que não passa despercebido

Ontem

Diogo Morgado partilha momento difícil de luto: «Tenho o coração pesado»

sáb, 14 fev

O momento que derreteu corações: José Raposo revela a melhor prenda a Sara Barradas

sex, 13 fev

Rita Pereira faz dedicatória especial: «Não merecia este final»

sex, 13 fev

O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»

qui, 12 fev
Mais Fora do Ecrã