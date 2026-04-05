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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo

  • TVI Novelas
  • Ontem às 10:18
Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo - TVI
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Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) refila com Carlos (Rodrigo Trindade) por não lhe responder às mensagens e ele diz que tem uma vida para além dela. Amália pergunta-lhe se foi ele que contou a Luz (Alexandra Lencastre) que Vítor (Diogo Infante) tinha um caso com Simone e ele assume que sim. Carlos acha patético que Amália queira juntar os pais e pergunta-lhe se vai deixar David quando chegar ao milhão de seguidores ou vai recuar. 

Amália acusa Carlos de ser ingénuo, ao acreditar que ia deixar David (Diogo Amaral) para ficar com ele. Carlos relembra-a de que sabe o seu segredo, mas Amália também sabe segredos dele. Amália vai procurar a carteira de David e Carlos aproveita para lhe roubar a pílula. Carlos avisa Amália que vai arrepender-se de o ter enganado.

Amália acaba de fazer um story e diz que tem de ir tomar as suas vitaminas, mas quando vai buscar a pílula, não a encontra. David chega logo de seguida e mostra-lhe o embrulho que recebeu na clínica. Amália gela ao ver que é o seu chocolate com a pílula escondia. David não percebe se foi um engano ou alguma mensagem por descodificar. 

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 David está muito intrigado com o presente. Amália tenta disfarçar a tensão que sente e desvaloriza. Diz que pode ter sido engano ou algum funcionário mal intencionado. Amália apressa-se a deitar tudo fora e a esquecer o assunto. David ficou perturbado e vai tomar um banho para relaxar. Amália liga a Carlos e pergunta-lhe que palhaçada foi aquela.

Recorde-se que Carlos é o grande cúmplice de tudo:

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