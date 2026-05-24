Exclusivo «Amor à Prova»: Com Nico no carro, Alice tem um acidente

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) conduz, sonolenta. Nico (Salvador Biernat) pergunta onde é que vão, porque não conhece a zona. Alice diz que é surpresa e começa a cantar para espantar o sono, mas acaba por fechar os olhos e o carro embate contra o muro da casa dos Ferraz.
André (Lucas Dutra) ao ver o carro acidentado corre para ajudar. Cris sai de casa e fica cem pânico ao perceber que é o carro de Alice e que ela está desacordada. André diz ao irmão para não lhe mexer. São tira Nico do carro. Domingos (João Lagarto) sente uma pontada no coração. Tomás liga insistentemente para Alice. São leva Nico para casa e Cris (José Condessa) chama uma ambulância.
Cris chega com Alice e com os bombeiros. Marco reconhece Cris e este conta que Alice teve um acidente. Cris pede-lhe para chamar David.
